Aracely Arámbula rechazó ser la protagonista en una telenovela de Televisa

La actriz mexicana Aracely Arámbula reveló que la productora Televisa, empresa donde inició su carrera hace 27 años, le propuso ser protagonista en una nueva telenovela. No obstante, la famosa intérprete rechazó la invitación.

A través de un video en vivo, en su cuenta de Instagram, Arámbula reveló que recibió una llamada de uno de los altos ejecutivos de Televisa, quien le ofreció interpretar un papel protagónico en el proyecto llamado Fabrica de sueños.

Asimismo, ante la sugerencia, la actriz confesó que no aceptó, pues se encuentra realizando otros trabajos. Además, reveló que se sintió triste por no regresar a la televisión y, sobre todo, por negarle la propuesta a la empresa donde se inició.

“Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención”, añadió.

También acotó que el proyecto coincide en fechas con una gira de teatro que hará en Estado Unidos y en la que trabajará junto al conocido actor mexicano Gabriel Soto.

“Desafortunadamente, tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y, sobre todo, con la salida al aire, entonces no se puede”, acotó.

Finalmente, Aracely se dirigió a sus seguidores: “Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.