Anahí de Cárdenas: “Le ponen demasiado peso a mis comentarios”

Ganaste ‘El gran show’ en el 2017. ¿Con qué expectativa llegas a la final de ‘El artista del año’ este sábado?

La verdad es que entré con ganas de divertirme y pasarla bonito y un poco con la intención de hacer un gran show sábado a sábado y aprovechar que esto es trabajo, que en estos momentos es una bendición. Recuerdo que cuando me llamaron estaba en un retiro en Puno y les dije que les iba a consultar a los Apus. Así lo hice y al día siguiente me dije que era una buena y linda oportunidad. Justo llegó cuando yo estaba pidiéndole al universo chamba. Así que dije ‘Vamos con todo’.

¿Qué vendrá después del reality?

La verdad, nada, tengo un par de propuestas para unas películas ya más cerca a fin de año, pero todo tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo.

Hablando de coyuntura, escribiste sobre el amedrentamiento que se está haciendo a las personas por su ideología política.

Es que no puedes decir nada, ni para un lado ni para el otro. Por lo menos, hay la mitad de la población que no te entenderá, diga lo que digas. Es complejo. No puedes hacer ni un comentario... A veces, escribo cosas y después me arrepiento y digo ‘¿Para qué dije algo? Se me van a tirar encima’. Sobre todo porque creo que mis comentarios en redes no pueden ser tomados como algo... soy actriz, no me dedico a la política. Mis comentarios no deberían tener el peso que le pone la gente. Hay quienes me dicen que me lo he ganado a pulso, pero yo no sé qué es lo que he hecho, la verdad.

A la gente, tal vez, no les gusta que le contesten...

Sí, es verdad. A la gente no le gusta que le contesten o le digan cosas.

¿Te arrepientes del video que muchos tildaron era en contra de Keiko Fujimori? (Allí la actriz es una jefe de Recursos Humanos que entrevista a una postulante para un puesto laboral en cuyo expediente se encuentra una foto de la lideresa de Fuerza Popular).

No. Porque yo actué allí. La gente se confunde, cree que porque interpreto a un personaje, automáticamente pienso lo que está haciendo o dice el personaje. La gente tiene que realmente darse cuenta que no soy un personaje, que soy un ser humano igual que el resto y no porque interpreto un personaje homicida, voy a serlo. Tienen que separar al personaje del actor.

Me dices que fue parte de un trabajo de un colectivo.

Sí, de Bicente Perú. Y son varios cortos con el fin de informar a las personas de los candidatos en la primera vuelta. A mí me tocó hacer varios y presté mi voz a otros. Hice de unos dibujos animados de Verónika Mendoza, otra de una psiquiatra que veía a un paciente de Acción Popular, la de Recursos Humanos y así sucesivamente. Y si no hicimos del señor Castillo es porque en la primera vuelta no figuraba mediáticamente, de lo contrario se hubiera hecho.

Ahora dicen que reculaste y apoyas a Fujimori.

¡Claro! Me dicen ‘Te fuiste al lado oscuro, hueles a naranja’. ¿Me habrán olido? (ríe).

¿Qué esperas ahora?

Me da pena, me parece inaudito pero ya está pues. Todo puede suceder en nuestro país. Hay que esperar a que se pronuncien. Hay que tener nada más un poco de cautela con lo que comentamos, decimos, nada más.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.