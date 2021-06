Mario Irivarren descarta planes de boda con Vania Bludau: “Un papel no te asegura”

Mario Irivarren volvió a hablar sobre su romance con Vania Bludau, con quien mantiene una relación a larga distancia, ya que la modelo radica en Miami y él, en Perú.

En entrevista con Estás en todas, el chico reality señaló que no descarta en un futuro contraer matrimonio con la joven, si es que ella así lo desea, pero que por el momento esta idea es nula por la situación que viven actualmente.

“(¿Si cambio mi concepto de matrimonio?) No, es lo mismo. No tengo ningún problema en casarme si es que a mi pareja le hace feliz. Tiene que ver con un tema de convicción, como lo veo”, dijo Mario Irivarren, quien a mediados de mayo aseguró que Vania Bludau volvería a vivir en Perú.

Asimismo, el integrante de Esto es guerra explicó que tanto para él o como para su pareja no es importante casarse. Además, resaltó que lleva pocos meses de relación con la influencer

“¿Qué es el matrimonio? No es algo que le quite el sueño, un papel no te asegura eso. El compromiso que tienes con una persona no es firmar un papel. Tenemos cinco meses”, contó.

Finalmente, Mario Irivarren reconoció que ya no quiere tener una relación y reveló que Vania Bludau quiere permanecer en Miami.

(¿Si quiero tener una relación a distancia?) No, no quiero. Vania va a estar más tiempo por aquí que por allá. Ella quiere quedarse en Miami, habría que ver qué pasa”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.