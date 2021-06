Verónica Linares solicitará vacuna contra la COVID-19 por padecer enfermedad rara

El viernes 11 de junio, Verónica Linares contó a través de sus historias en Instagram que estaría próxima a recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Ella confirmó que posee un padecimiento incluido en la lista de enfermedades raras y huérfanas (ERH) del Ministerio de Salud (Minsa).

Previamente, la presentadora de noticias explicó que su compañera Rebeca Escribens le hacía bromas sobre las várices que padecía y que estas le produjeron una trombosis.

“Estoy muy muy contenta. Ustedes han visto cómo la Rebeca se burla de mí, de mis medias y de mis várices horribles. Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar”, indicó.

“No se me había ocurrido mirar entre la lista que había aplicado el Ministerio de Salud y ahorita de casualidad se me ocurrió ver. Llamé a mi doctor cardiovascular y me dice: “Sí, claro”. Voy a hacer el documento con el código de la enfermedad y el lunes me voy corriendo a vacunar”, agregó.

Efectivamente, la lista de ERH del Minsa contempla dos padecimientos de este tipo: trombocitemia esencial y trombofilia primaria. Verónica Linares no especifico cuál de ellos sería el suyo.

