Andrea Bocelli en Eurocopa 2021: revive su potente presentación en la inauguración

La Eurocopa 2021 se dio inicio, tras postergaciones por el coronavirus, este viernes 11 de junio, en el estadio Olímpico de Roma. Andrea Bocelli fue una de las grandes sorpresas del show de apertura.

El tenor italiano brilló en la cancha del coloso, siendo el gran protagonista de la tarde. Frente a 16.000 espectadores, el músico interpretó “Nessun Dorma” acompañado de un espectáculo de fuegos pirotécnicos.

Alrededor de 15 minutos estuvo el cantante en el campo. A falta de 25 minutos para el inicio del encuentro entre Turquía e Italia, apareció la banda musical de la Policía italiana.

En las pantallas del Olímpico de Roma se proyectaban imágenes de los momentos más resaltantes dentro de los 60 años de la Eurocopa.

La ceremonia culminó con la aparición virtual de Martin Garrix, Bono y The Edge, quienes cantaron el himno del torneo titulado “We are the people”. Se había anticipado previamente un tecnológico espectáculo de los cantantes de rock y pop.

“La ceremonia de apertura en el Olímpico en Roma será un preámbulo adecuado para el torneo, y me complace que la colaboración entre tres grandes artistas, Martin Garrix, Bono y The Edge, haya producido también una actuación virtual que permitirá a los aficionados de toda Europa y del mundo sentirse más cerca del torneo”, fueron las palabras del organizador del show.

A continuación, las selecciones de fútbol dieron su aparición y se dio inicio al juego.

