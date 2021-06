Maribel Guardia revela que su esposo estuvo grave debido a la COVID-19: Casi quedo viuda

Maribel Guardia volvió a referirse sobre su experiencia con la COVID-19. Durante una entrevista que tuvo con el programa Montse & Joe, contó que su esposo también se vio duramente afectado por la enfermedad, la cual le generó muchos síntomas de gravedad.

Aunque reveló que a ella no le causó muchos estragos, indicó que la situación de Marco Chacón le generó mucha preocupación debido a su baja saturación y a su dificultad para respirar.

“A mí me fue muy suave, pero casi me quedo viuda. A él sí le dio fuertísimo, casi se me muere” , confesó muy afectada. La actriz costarricense agregó que, debido al estado de su esposo, intentaron trasladarlo a un centro médico, pero esto no fue posible por la saturación en el sistema de salud.

“No fue a parar al hospital porque en ese momento no había hospitales (disponibles). Fue en diciembre, entonces estaban a reventar todos los hospitales públicos y privados. Todo fue en la casa”, precisó.

Luego de contar los difíciles momentos que pasó su familia a causa del coronavirus, Maribel Guardia se mostró aliviada de que su esposo se haya recuperado: “Gracias a Dios ya pasó”.

Maribel Guardia revela que su esposo estuvo grave debido a la COVID-19

Maribel Guardia contó que se contagió de la COVID-19 a inicios de enero, tan solo días después de superar la condición. A través de su cuenta oficial de Instagram pidió a sus seguidores continuar con las medidas de prevención.

“¡Es un demonio! (el coronavirus). Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean. Este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder”, expresó.

