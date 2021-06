Magaly Medina sobre Juliana Oxenford: “Prefiero no hablarle hasta que todo pase”

Magaly Medina y Juliana Oxenford son dos conductoras que mantienen una amigable cercanía. Sin embargo, por la coyuntura electoral, ambas figuras de ATV marcaron distancia para no dañar la relación de colegas.

La conductora de Magaly TV, la firme había invitado a la periodista a su set cuando ingresó al canal, y se pudo ver la buena química entre las dos.

No obstante, Magaly Medina contó que tomó la decisión de alejarse de Juliana Oxenford debido a las elecciones, ya que ambas tienen posturas distintas. Para no malograr la amistad, la presentadora aseguró que volverá a tener contacto con su colega cuando las cosas se hayan calmado.

“Este canal por ejemplo es pluralista, aquí podemos discrepar. Personalmente yo discrepo con quien es mi compañera, y a quien he considerado una buena amiga, Juliana Oxenford”, empezó.

“Discrepo con ella, prefiero no hablarle en estas temporadas hasta que pase todo. De ahí la saludaré nuevamente, pero ahora los ánimos están caldeados. No comulgo con ella, ella no comulga conmigo definitivamente”, explicó.

Magaly Medina: “Tenemos un virtual presidente”

Magaly Medina también habló sobre el conteo de la ONPE, que hasta el momento coloca a Pedro Castillo en primer lugar, y se sinceró sobre las cifras. La conductora señaló que, para ella, ya hay un posible ganador.

“No sé si soy demasiado realista, pero creo que tenemos un virtual presidente; por muchas actas que tengan que llegar del extranjero para contabilizar, por actas impugnadas que se resuelven, hay que ser realistas. Los peruanos tenemos que irnos calmando y aceptando al ganador”, dijo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.