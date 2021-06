Yo soy: ‘Amaia Montero’ venció a ‘Manuel Donayre’ en batalla de desempate

Noches de infarto se están viviendo en cada gala de Yo soy, nueva generación, en la que los pequeños imitadores deslumbran en el escenario con sus espectaculares presentaciones.

Tras una reñida batalla, donde ‘Amaia Montero’ y ‘Manuel Donayre’ dejaron atónito a los jurados del programa, quienes no dudaron en llevarlos a un duelo de desempate, los participantes se enfrentaron nuevamente para definir quién se quedaría en el sillón de consagrados.

De ese modo, Milagros Chota imitadora de la cantante española interpretó uno de los clásicos de la Oreja de Van Gogh “Cuéntame al oído”, tema con el que se impuso a Dyron Aranguren, quien intentó defender su participación en el programa con la canción “Muñeca rota”.

Luego de sus presentaciones, el jurado no se mostró deslumbrado con la actuación de ambos participantes y mencionaron que las canciones elegidas no fueron las correctas para una batalla de desempate.

“ Ambas presentaciones no fueron las mejores. Me hubiera gustado verlos en un reto más y que trajeran otra propuesta musical , porque la verdad (es) que estas dos canciones que presentaron no fueron las mejores para tomar una decisión final”, explicó Ángel López.

Finalmente, uno debía quedarse en competencia y fue ‘Amaia Montero’ quien logró ganar la batalla. Asimismo, el jurado destacó el gran talento del imitador de Manuel Donayre y le pidió que vuelva a la competencia.

