Danna Paola sobre supuesto romance con Alex Hoyer: “Puedo salir con quien quiera”

¡No se quedó callada! Danna Paola se refirió a las fotografías que la vinculan con el cantante Alex Hoyer. Dichas imágenes fueron captadas durante un día de playa en España y se les ve besándose en la terraza de un yate.

La famosa intérprete otorgó una entrevista al programa Latinx now! de Telemundo y habló sobre el vínculo que tiene actualmente con el joven artista. En la conversación, la artista negó que haya iniciado una relación sentimental y expresó su incomodidad ante las especulaciones de los medios y sus fanáticos.

Cuando la entrevistadora mencionó las fotos, la mexicana negó haberlas visto e incluso se mostró sorprendida.

“¿Qué? Yo no sé. Mira, a mí me hacen mucha mala fama. ¿Yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios , que esto que el otro. No”, dijo.

Danna Paola dejó claro que, cuando sienta que es momento de oficializar una relación, ella misma será quien lo revele públicamente. Además aseguró que, por el momento, solo desea divertirse con amigos.

“El momento que me vean con un anillo y yo confirme algo, ahí sí. Pero yo tengo muchos ‘ligues’. Uno puede ser libre, uno como mujer no tiene (necesariamente) que tener novio, puedo salir con quien quiera”, recalcó.

Alex Hoyer es un joven cantante de 23 años de edad originario de Los Ángeles, California, pero desde niño vivió en México. Saltó a la fama por participar en el reality La Voz y luego por pertenecer al elenco de la serie juvenil de Nickelodeon Kally’s MashUp en el año 2017.

