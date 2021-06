Padre de Ben Affleck asegura que no tiene idea si su hijo regresó con Jennifer López

Jennifer López y Ben Affleck ya no ocultan su vínculo . La cantante puertorriqueña y el actor han sido vistos en más de una ocasión, lo que hace pensar que ambos volvieron a darse una oportunidad en el amor.

Sin embargo, a pesar de que todas las imágenes apuntan a una reconciliación, para el padre del ganador del Óscar esto parece haber pasado desapercibido, ya que en una reciente entrevista aseguró que no tiene idea de la supuesta relación entre su hijo y la latina.

“Nunca he oído nada de este sinsentido. A ver, por supuesto que he oído hablar de ella, pero no de esto. Hablo con mis hijos sobre sus vidas cuando los veo y ellos comparten conmigo lo que quieren. No he visto a mis hijos en mucho tiempo debido a sus trabajos y a la COVID-19”, expresó para The Suny.

Ben Affleck y JLO se dejan ver sin problemas de manera pública. Foto: Page Six

De igual forma, el patriarca de los Affleck disparó contra los medios al asegurar que debería interesarle las labores caritativas que realiza su hijo o su éxito en la industria del cine.

“Lo que a mí me gustaría es que la gente se centrara en el trabajo que realiza mi hijo en el Congo, sobre la labor que realiza a través de la fundación que creó en 2010. Hay historias importantes que son las que la prensa debería estar cubriendo, no este sinsentido sobre Jennifer”, sentenció.

