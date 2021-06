Silverio Urbina sobre foto con Pedro Castillo: “Escuché sus propuestas, pero mi voto es secreto”

El viernes 4 de junio comenzó a circular en redes sociales una fotografía del cantante folclórico Silverio Urbina con Pedro Castillo. Al, respecto el intérprete de “Linda flor” y “Corazón herido” dijo, en conversación con La República, que la foto fue tomada el día anterior.

“Él es de Chota, Cajamarca, y yo también soy de ahí. Hace tiempo que lo conozco y ayer fui a saludarlo y desearle éxitos, y nos tomamos la foto”, indicó.

También aseguró que conoció al candidato presidencial durante una presentación en Chota,.

“Lo conozco desde hace un año. En las presentaciones conocemos gente y en aquella oportunidad lo conocí. Pero no pensaba que fuera a ser candidato. Él se presentó, nos saludamos y de ahí no lo volví a ver”, relató.

Sobre el encuentro que suscitó la foto, afirmó que logró contactar con Pedro Castillo a través de una tercera persona.

“Sí, fui ayer por intermedio de un amigo porque es un poco difícil llegar hasta él, como está en una campaña política tiene mucha seguridad. Pero le hablaron de mí y me recibió y le agradezco por eso”, contó. “Intercambiamos los sombreros por un momento”.

3.6.2021 | Fotografía del candidato Pedro Castillo y el cantante Silverio Urbina tomada en el local partidario de Perú Libre. Foto: Silverio Urbina / Facebook fans

Según dijo, ellos se encontraron en el local partidario de Perú Libre en Paseo Colón, Cercado de Lima, antes del mitin que el candidato realizó en Plaza 2 de mayo, como cierre de campaña.

“Yo he escuchado ambas propuestas y bueno, como dicen, el voto es secreto. Mi opinión sobre él es que es una buena persona, pero más allá sobre su gobierno no puedo hablar”, sostuvo.

Silverio Urbina comentó que pidió hablar con Pedro Castillo para expresarle su opinión sobre la situación de los artistas, en especial los folclóricos.

“Yo no sé de Política, pero sé de música. Yo le dije que en esta pandemia estamos abandonados, a nosotros no nos ha salido nada, ni bonos o algo por el estilo. Últimamente están hablando de un bono del Ministerio de Cultura, que ojalá salga, porque no podemos hacer conciertos, ni fiesta chica, ni fiesta grande, pero los mítines son de grandes multitudes y los artistas no podemos hacer ni siquiera con 10 personas. Es algo injusto”, expresó.

Pedro Castillo le habría respondido que, si logra ganar, vería la posibilidad de conversar nuevamente sobre ello.

Finalmente, sobre Keiko Fujimori, el cantante folclórico indicó: “No he llegado a conocerla a ella. Antes tenía muy buenas referencias, pero en el transcurso del tiempo las ideas van cambiando y también de muchos candidatos, ojalá que si algún día ella cambia que sea para bien de Perú”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.