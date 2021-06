Mayra Najar espera más personajes afrodescendientes en el cine

La actriz Mayra Najar saludó el regreso de ‘El último bastión’, serie que TVPerú repone este lunes en el marco del bicentenario. La producción de Eduardo y María Luisa Adrianzén, además, se mantiene en la plataforma Netfl ix, cuyo estreno en febrero la convirtió en tendencia.

“Esta reposición es un acierto porque tal vez algunas personas no la pudieron ver en TVPerú ni luego tampoco en Netflix, porque no muchos peruanos tienen acceso a esa plataforma”, dice la actriz que interpreta a Antonia, la primera periodista de la época preindependentista.

“Antonia es una negra liberta que tiene el deseo de aprender a leer y escribir, algo que para la época era casi impensable. Por eso, se escapa de su casa, donde vive con su madre. Lo hace con un grupo de cómicos y en este recorrido se encuentra con Paco (Giovanni Arce), que es quien fi - nalmente le enseña a leer y escribir. Así, dentro de la historia se convierte en la primera mujer periodista de ese entonces”.

Najar recuerda que recibir el guion representó un reto “porque no tenía muchas referencias de personajes afrodescendientes más de lo que ya sabíamos: que eran personas esclavizadas o libertas tratando de sobrevivir. Lo bonito de Antonia es que es libre, ya rompió con las cadenas mentales que era lo mas importante. Empecé a construirla a partir de los guiones y luego hice un análisis de la mano de los directores y compañeros”.

–A propósito de cadenas mentales, en esta coyuntura electoral se ha escuchado y leído de todo.

Sí, es verdad. Estamos en una situación muy complicada, donde es la primera vez, creo, que siento a mi pais más fragmentado que nunca, y la verdad me da mucha pena. Siento que hay mucho odio, mucho rencor y que, para poder mejorar, tenemos que romper con esos odios. No podemos tomar decisiones así. Y me gusta mucho Antonia porque rompe con esto y se atreve a ir más, no solo por ser afrodescendiente, sino por ser mujer. Ese ímpetu está en casi todos los personajes femeninos, con esa manera de lucha por dejar de ser invisible y ser considerada como un ser humano y ser respetada como tal.

–¿Como actriz afroperuana piensas que en el medio artístico hay aún esas cadenas?

Claro que sí, lamentablemente, aunque me duela decirlo; sin embargo, ya se están rompiendo poco a poco, estamos como pasito a pasito, gotita a gotita que cae muy despacio, pero todavía las hay. Queda la esperanza de que esto se vaya rompiendo y podamos ver, sobretodo, en cines más de esos personajes.

–Hace unos años, Magdyel Ugaz fue criticada por el blackface que se le hizo para interpretar a la mamá de Paolo Guerrero.

Sí lo recuerdo. No vi la película, pero sí me ubiqué en el contexto y sabía lo que pasaba. Magdyel es una excelente actriz, pero creo que había y hay actrices afroperuanas que podían haber representado ese personaje.

–¿Por qué crees que se dio eso?

Podría ser que quisieron que Magdyel fuera por un tema actoral, tal vez por decisión del director o del productor, y en esta decisión tuvieron que transformarla, pero no consideraron el otro aspecto, el aspecto cultural que es importante. Digamos del color de la piel, porque la mamá de Guerrero es afrodescendiente.