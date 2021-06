Explosión de Iquitos: Mauricio Mesones se suma a homenaje a la cumbia amazónica

Esperado encuentro. Explosión de Iquitos lleva organizando un concierto virtual el próximo 20 de junio para rendir homenaje a la cumbia amazónica.

En este evento también se recordará a David Núñez, quien fue la voz de la agrupación iquiteña antes de su fallecimiento a causa de la COVID-19.

Mauricio Mesones, exintegrante de la recordada orquesta Bareto, confirmó su presencia en este show. En conferencia para los medios, el cantante se mostró contento por sumarse a la lista de intérpretes.

“Para mí es un placer y un orgullo. Yo soy muy seguidor de la carrera de Explosión de Iquitos. Tengo muchos recuerdos de haber tocado con ellos”, indicó el artista peruano.

El ex Bareto, quien también mencionó que tiene muchos recuerdos de David Núñez. ”Me gustaba la forma en que interpretaba las canciones y me dolió su partida, porque él no se debió ir así”, sostuvo lamentando su partida.

Mauricio Mesones añadió que el músico fue un gran aporte a la cultura popular peruana. “Es un placer poder participar en este homenaje a David y un honor cantar con Explosión, el orgullo amazónico”, recalcó.

Mauricio Mesones rinde homenaje a la cumbia peruana con su disco "Viaje tropical". Foto: Giancarlo Aponte

Mesones y Melody en show de Explosión de Iquitos

Quien también estará presente es la cantante español Melody, autora original del tema “No sé”. En un enlace con UCI, la artista extranjera expresó sus deseos de grabar un videoclip con Linda Caba y su orquesta.

“Primero voy a Lima y luego vamos a ir a Iquitos porque tenemos que grabar una nueva versión de ‘No sé’. Explosión de Iquitos contactó con nosotros diciendo que iban a grabar mi canción. En aquel momento, yo no podía viajar para hacer la versión con ellos porque estaba grabando en televisión”, adelantó.

