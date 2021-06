Alexandra Balarezo se pronuncia sobre vínculo con Hugo García

Alexandra Balarezo, influencer peruana que ha sido vinculada con Hugo García luego de que los captaran bailando juntos en una reunión social, se pronunció sobre dicho acercamiento.

El programa Amor y fuego, en un avance de su programa, presentó una declaración de la joven tras ser consultada sobre si tiene algún romance con el participante de Esto es guerra.

“¿Has iniciado una relación con Hugo García?”, se le escucha decir a la reportera. “ El simplemente es mi amigo ”, responde la modelo. Si bien no dio más detalles, el deportista también habló del caso días antes.

En declaraciones a América espectáculos, García aclaró rumores de esta presunta relación que viene afirmándose en redes sociales.

“Nos hemos conocido hace poco, tenemos amigos en común, pero nada más. Hemos viajado con un grupo de amigos. ‘Ale’ es una linda chica y nada más”, explicó el deportista.

“Estoy tranquilo, estoy feliz, me la he pasado increíble este fin de semana haciendo lo que más me gusta, manejar bicicleta”, agregó Hugo García.

Hugo García y Mafer Neyra terminaron su relación

A mediados de febrero, Hugo García y Mafer Neyra comunicaron a sus fans que ambos decidieron poner fin a su relación de 6 años.

“Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, fue el mensaje del deportista en sus redes sociales.

“Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen”, agregó.

19.2.2021 | Historia de Hugo García anunciando el fin de su relación con Mafer Neyra. Foto: Hugo García / Instagram

