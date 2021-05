Hijo de Guillermo Dávila sorprende al cantar en TikTok junto a Osito Lima

Un nuevo talento peruano. Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, sorprendió al estrenar su cuenta oficial de TikTok junto al popular personaje Osito Lima.

A través de Instagram, el joven dio a conocer que ahora incursiona en la plataforma de videos, donde está dispuesto a demostrar su talento para el canto.

“Bailando un huaynito con mi gran amigo, Osito Lima”, expresó en la publicación. En seguida, el personaje le respondió: “Te quiero hermanito. Eres grande, Vasco”

En el clip, Vasco Madueño aparece tocando la guitarra y cantando el tema “Pío, pío” de ‘El Chato’ Grados mientras que Osito Lima baila al ritmo de la canción folclórica y grita de emoción.

Sin embargo, eso no fue todo. El joven artista también interpretó otros temas de diferentes géneros musicales como el huayno peruano “Valicha” en quechua, “Ojos azules”, “Corazón de piedra”, e incluso el himno nacional.

Hijo de Guillermo Dávila debutará en la televisión

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se alista para su debut en la televisión en el espacio ConsaludPerú, que será transmitido por Panamericana TV.

“Me siento muy feliz porque no solo es el hecho de entrar a la televisión, sino que esto me facilita realizar algo que me gusta hacer, que es ayudar a los demás”, expresó el joven en una nota de prensa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.