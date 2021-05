Gisela sobre El artista del año: Vivir cerca de tanto talento alegra mi vida

Gisela Valcárcel recurrió a las redes sociales para compartir con sus seguidores una reflexión sobre el placer que siente al disfrutar cada una de las presentaciones de El artista del año y cómo su trabajo alegra sus días.

“¡Vivir cerca de tanto talento alegra mi vida! El arte nos hace aplaudir, a algunos una escena los ha puesto de pie. Esa emoción es una de las más lindas, es la emoción que produce bienestar. Por eso es tan bueno escuchar música, ver un buen baile, en fin, tú eliges”, escribió la conductora en su perfil de Instagram.

Además, la famosa de 58 años elogió al músico Wilder Pacherres y a su equipo de trabajo en el reality de talentos. “Me encanta que cada sábado ustedes armen la fiesta”, comentó.

Gisela Valcárcel reflexionó acerca de su trabajo como presentadora de El artista del año. Foto: Gisela Valcárcel Instagram

El artista del año: Gisela Valcárcel confirma salida de ‘Apoteósico’

La presentadora Gisela Valcárcel puso fin a todos los rumores en torno a la salida de su compañero en la conducción Aldo Díaz y confirmó que, efectivamente, será reemplazado por ‘Choca’ Mandros en El artista del año.

Esto, luego de que se filtraran conversaciones de Díaz criticando a la popular ‘Señito’. “Ya me ha pasado otras veces (...) me tuve que enterar por la televisión. Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que acá yo había conocido de fidelidad. No sé si todos saben lo que me ha dicho Aldo (Díaz), el que estaba acá, el tristemente conocido como ‘Apoteósico’. No se rían, me ha dolido”, señaló Valcárcel.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.