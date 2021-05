Cachuca anuncia nuevos proyectos: disco de despedida y libro autobiográfico

Hernán Condori ‘Cachuca’ no se detiene y anunció nuevos proyectos. El líder de Los Mojarras, quien hace poco fue operado debido a secuelas del coronavirus, reveló la realización de un disco y un libro autobiográfico.

En declaraciones a un medio local, el cantante contó que este trabajo lo publicará para celebrar el bicentenario de la independencia del Perú.

“Voy a grabar mi disco despedida que llevará como título Gracias y mi libro que se titulará Entre París y La Parada. Lo sacaré en julio por el Bicentenario”, dijo el intérprete de “Triciclo Perú” a El Popular.

En otro momento de la conversación, también habló de su estado de salud luego de contraer la COVID-19. Según contó, no está recuperado del todo y los doctores le dieron una esperanza de vida si no se cuida.

“Ha quedado dañado el corazón, pulmón y sistema nervioso lo tengo colapsado. El pulmón al 40%, gracias a Dios aún canto, no como quisiera, pero aún tengo voz”, dijo Cachuca.

“No me la doy de valiente porque ya lloré, ya me desesperé, ya me emborraché, ya me crucé y me seguiré cruzando de cólera porque es difícil aceptar que uno tiene que partir. Hay que salir de esto como los grandes”, agregó.

Cachuca se presenta en El artista del año

El pasado 22 de mayo, Hernán Condori se presentó en El artista del año e interpretó el tema “Triciclo Perú”. El cantante llevó un polo que decía “Si el rock vive, el COVID muere”.

“No se puede pasar de que me haya reinfectado dos veces. Gracias a todos los doctores. Las oraciones de Elizabeth, mi ángel, y a todo el pueblo que rezó por mí. No pensé estar aquí. Gracias, Perú. Gracias, Señor”, fueron las palabras del artista.

