El descanso del ‘Jaguar’

“La muerte no tiene por qué ser el fin”, dijo hace unos años Juan Manuel Ochoa a La República. Con ello, expresaba que ya no quería que en su lápida rezara “Aquí murió el ‘Jaguar’”, sino “Aquí sigue descansando quien en vida fuera el ‘Jaguar’”.

Ayer la noticia de su partida irrumpió en las redes sociales y se creó el hashtag #ElJaguar, que se convirtió en tendencia.

Colegas y seguidores lamentaban la partida del villano más temido y querido de la televisión. El cáncer se lo llevó a los 63 años. El diagnóstico del 14 de abril del año pasado se convirtió en el inicio de una sentencia.

Pese a sus adustos rasgos faciales, Juan Manuel era una persona amable y gran conversador. Como era inevitable, la conversa siempre llegaba al personaje ícono que lo acompañó y por el que siempre será recordado. “Mario Vargas Llosa me descubrió como malvado”, señaló en una entrevista con este diario. Razón no le faltaba, ya que el primer villano que hizo en televisión fue ‘El Místico’, durante el relanzamiento de Gamboa, en dos capítulos de lujo escritos por el Premio Nobel. Luego, se pondría en la piel del ‘Jaguar’, en la versión cinematográfica de La ciudad y los perros, basada en el libro de Vargas Llosa y que dirigió Pancho Lombardi.

Ochoa, actor de cine, teatro y televisión, también fue escritor y se dejó ver en algunos videoclips de conocidas bandas peruanas como Emergency Blanket, quienes ayer se sumaron a la larga lista de condolencias en las redes sociales.

“El bueno siempre es predecible, el malvado tiene muchas aristas, con licencia para hacer lo que le da la gana. Pero los hay malvados buenos y otros de pacotilla, aunque en este mundo uno tiene que hacer de todo, por oficio. Para mí, los que se ubican en el segundo grupo son los policías corruptos y abusivos que me ha tocado caracterizar. No se les permite aportar nada y, claro, no ejercen gran fascinación”, decía sobre el perfil que siempre lo acompañó.

Muchos se preguntaron por qué su carrera no había trascendido en el extranjero. “Yo no soy actor para ser famoso, soy actor porque soy actor nada más. Nunca me interesó eso (fama) y ya estoy viejo para que me interese. A estas alturas no sé si soy soberbio, cínico o un ser tan humilde que puedo decirte mirándote a la cara que no me arrepiento del pasado”, decía, pero en las últimas semanas sí reconocería que se arrepintió de algunos excesos del pasado.

La lista de producciones donde participó es extensa, pero podemos mencionar a ‘Los de arriba y los de abajo’, ‘La Perricholi’, ‘La gran sangre’, ‘El último bastión’, ‘Alias ‘La Gringa’’, ‘Mariposa negra’, entre otras. “Lo conocí en ‘El último bastión’ y no me creía que estaba actuando al lado del mítico ‘Jaguar’. Bastaron solo esas escenas para aprender mucho de él”, escribió el actor Giovanni Arce.

