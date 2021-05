Roxie: “Estoy tratando de hacer canciones positivas que puedan reforzar a la gente”

A pesar del prometedor debut en 2017 con el EP Situaciones invisibles, Roxie sigue batallando para que su música alcance la resonancia que ella imaginó desde un principio.

Mientras alista el estreno de su próximo single “Eclipse”, la cantante de pop alternativo habló con La República sobre sus aciertos y desaciertos en el difícil camino como artista independiente, y cómo encontró la estrategia perfecta para acercarse a sus verdaderos fans.

- Te iniciaste en la música de adolescente. ¿Cómo fue eso?

A los 14 años me entró esas ganas de querer formar una banda y a los 16 dije: “Bueno, vamos a hacerlo”. Empecé a poner mi aviso en páginas de bandas en internet. Al final, conocí a un amigo y comenzamos a tocar covers.

CRUSH era una banda tributo a Paramore y, además, fue para darnos a conocer porque estábamos también trabajando nuestras canciones con Kike Robles, un productor que ahorita es docente de producción en la PUCP. Así pasaron esos años y al final no se pudo concretar mucho el tema de las canciones propias y paulatinamente dejé el proyecto porque yo sí quería hacer mi propia música, más allá de tocar covers .

- ¿Te resultó difícil perseguir el sueño de ser una cantante solista?

Siendo sincera, sí. Conseguir de repente local y sobre todo que yo soy chica y estoy sola en esto. Hubo momentos en que no tenía un equipo, ni manager.

Y muchas personas que de repente para tocar covers sí me abrieron las puertas, en este caso me la cerraban. Me fui dando cuenta de que no es tan fácil conseguir tocadas, que la gente apueste por ti , o pague algo.

Y el machismo sí lo viví. Las oportunidades que se cerraron estando yo sola. Cuando tuve, digamos, un manager o un hombre que me representaba en ese momento fue como que se empezaron a dar las cosas. Entonces, tú dices: “¿Por qué no pudo ser directamente conmigo?”.

- En 2017, lograste lanzar tu primer álbum Situaciones invisibles.

Hice ese disco porque sentía que tenía que hacerlo y lo más gracioso es que no tenía cómo pagarlo en ese momento. Dije: “Quiero hacer música y quiero compartirlo”. Y no sabía ni cómo.

Mi primer sencillo “Nunca más” lo venía anunciando como un año antes, pero, qué pasaba, que no tenía productor, no tenía con quién trabajar. Buscando encontré a Gonzalo Landázuri, fue el productor. Él apostó por mí, le dimos al EP. Yo tuve que trabajar un montón también para poder pagar el disco.

Hice un videoclip para cada canción para tratar de generar que la gente lo siga escuchando de alguna manera.

Hubo una persona que lo escuchó y le agradó, me invitó a tocar en Cosquín Rock . Y para mí eso fue algo que no pensé que me pasaría. Estaba llena de miedo, no sentía que estaba preparada, pero dije: “Bueno, no importa, quiero empezar ya. Si no empiezo ahorita nunca lo voy a hacer”. Y aquí estoy.

- ¿Compusiste todas las canciones?

Todas las canciones son mías, yo las compuse, la armonía, la letra. “Nunca más” fue un poco más como comercial. Una canción de despecho, desamor, con un coro bastante predecible líricamente hablando, pero quería que tenga ese efecto.

Este EP fue para mí como una catarsis de todo lo que estaba sintiendo en ese momento . “Reflejo” y “Situaciones invisibles” siento que reflejan más lo que yo era o cómo yo me sentía en ese momento, mientras que las otras canciones son más de temas sociales que están ocurriendo a mi alrededor.

- ¿Cuál es la canción que más te costó componer e interpretar?

Yo siento que se me hizo más difícil “Reflejo” porque fue mucho más personal. Recuerdo la primera vez que la canté en el primer concierto que fue mi papá. Yo poder cantar esa letra delante de él fue como: “Oh, my god. Qué vergüenza”.

Esa letra para mí es demasiado personal, estoy totalmente vulnerable ante los demás , ante mis amistades, mi familia y fue como: “No puedo creer que escribí esto y que lo estoy cantando”.

- Ahora estás preparando nuevo material.

Tengo un single ya terminado con su videoclip. Pero por temas de la coyuntura actual y cómo están pasando las cosas, estoy guardando un poquito.

Estoy componiendo más canciones y grabando con un nuevo productor, se llama Imposible.

“Eclipse”, la canción que voy a lanzar va a ser algo totalmente distinto porque es una canción de amor, algo que nunca había hecho porque se me hacía difícil hacer una canción romántica que no suene cliché, como todas las baladas.

Quiero dar esa nueva faceta. Estoy tratando de hacer más canciones positivas que puedan reforzar y empilar a la gente, tocando un poquito de todo, temas personales, también habrá canciones sad. Pero voy a tratar de mantener este género rock pop, apostando por nuevos sonidos, de repente sintetizadores, cositas un poquito más modernas y arriesgar a ver qué pasa.

- Cuéntame sobre “Eclipse”.

El videoclip ya está grabado y está en proceso de colorización. Lo hizo una amiga mía del colegio, se llama Giuliana Velásquez. Ella es la directora del videoclip.

La canción también fue una locura porque mi productor conocía a un baterista de Argentina que se llama Alejandro Castellani. Él trabajó con Tweety González, quien ha trabajado con Gustavo Cerati, Soda Stereo, con gente increíble. Y este baterista también ha grabado la canción “Mediocre” de Ximena Sariñana.

Cuando se me dio la oportunidad de que él grabe mi canción fue como: “¡Obvio, claro!”. Y quien mezcló y masterizó el tema fue Jorge Alayo, es uno de los más tops aquí. Mi productora ha confiado 100% en él y ha quedado increíble.

- Hace unos días te preguntaste en Instagram si valía la pena todo ese esfuerzo por la música.

Es una pregunta muy difícil y sí me la cuestiono. Yo invertí muchísimo en ese disco (Situaciones invisibles). La gente no se imagina, pero me costó mucho los videoclips. Yo lo hice con mucho amor, empeño, cariño. Para mí es como un currículum: “Mira esta es mi música, lo que hago” .

Ya llevo todo este tiempo desde que lance los videos y no he llegado a un público tan masivo . Eso también me enseña que no necesariamente tener mucho significa que todo el mundo va a estar atento a lo que haces. Más bien, creo que todo tiene un proceso y todo se trata de constancia.

Ahora trato de hacer lo contrario y no gastar tanto. Más bien decir: “Ok, tengo todas estas canciones, escojo, no sé, dos o tres máximo que tengan videoclip y ya”.

Al resto le saco el audio, simplemente saco un video lírico, algo mucho más sencillo. Para no hacer ese gasto, que de repente final uno como artista no lo ve retribuido de la misma manera monetaria. Cuesta recuperar ese dinero.

Entonces, no sé si es que valga la pena. Yo creo que para mí sí vale la pena porque al final me sentí feliz , pero aconsejaría que los artistas independientes vean el tema de cuánto están invirtiendo y si vale la pena invertir eso en ese momento.

- ¿Con qué cantante local te gustaría sacar una colaboración?

A mí me encantaría, por ejemplo, colaborar con Andrea Martínez. Es una artista que yo admiro mucho y ella lo sabe. La admiro mucho porque su música es ella . En sus letras quiere arriesgar musicalmente, no le importa si es que es comercial o no es comercial, busca hacer arte y eso es lo que más admiro de un compositor sea de aquí o de donde sea. Eso es muy bonito.

Aparte de que tiene una súper voz y es multiinstrumentista. Yo creo que ella merece muchísima más exposición de la que tiene . Yo sé que esa mujer se va para arriba, en cualquier momento explota.

- ¿Cómo te va en redes sociales? ¿Te preocupan los números?

He tenido bastantes días de pensar en eso. Por ejemplo, en esta nueva plataforma TikTok. Yo sé que si lo usara más constantemente podría conseguir lo que todo el mundo consigue fácil, que es seguidores.

Empecé a subir covers en mi Instagram hasta que llegó un momento que me agoté y dije: “No sé, no quiero tener esta presión de que tengo que publicar todos los domingos esto”. Sé que es tonto porque a mí me parece que más bien deberíamos de hacerlo.

Los artistas tenemos que vivir de lo que hacemos y tenemos que hacernos notar. Tenemos que existir porque, si no existimos, nadie va a saber lo que hacemos.

- ¿Y con Spotify?

Si yo tuviera más números en mi Spotify y 1.000 seguidores en Instagram, no me importaría . Pero para yo poder crecer en esta plataforma tengo que subir canciones. Yo estoy inactiva hace muchísimo tiempo en Spotify, la última canción que saque fue “Ansiedad” y, lastimosamente a pesar de que yo trabajo con Altafonte, no logró entrar a ninguna playlist . Me dijeron prácticamente que es porque necesito subir más canciones. Eso es fuerte.

- ¿Cómo te relacionas con tus fans?

Yo tengo mi grupo de WhatsApp, me encanta eso porque puedo como hablar con ellos de una manera más cercana.

- ¿Cómo los convocaste?

Son los que he visto que han estado comentando, dando likes. Les he enviado una invitación, entonces ahí estamos todos juntos y, a veces, hago por ejemplo reuniones de Zoom con ellos, algo como que bastante exclusivo para ellos porque ellos son los que me siguen.

Yo creo que eso es lo más importante porque, mientras tú creas esa pequeña comunidad, ellos son los que te van a apoyar.

Yo lo hice hace unos meses, ahorita he visto que también lo está haciendo Clara Yolks. Hace unas semanas sacó un grupo de Telegram. Aparte de que es una estrategia, es algo bonito porque obviamente hay gente que quiere saber de ti, que te quiere, que te sigue.

Obviamente, yo también tengo cierto cuidado. Voy seleccionando de a poquitos, trato de ir viendo cómo son como fans y muchos de ellos ahora son como mis amigos.

Te apuesto que muchos (artistas) se van a dar cuenta de esa estrategia y van a empezar a implementarla de todas maneras.

