Giuseppe Benignini es denunciado penalmente por maltrato animal

El modelo venezolano Giuseppe Benignini fue denunciado penalmente por maltrato animal luego de que salga a la luz el pésimo estado en el que se encuentra su mascota, Baloo, un perro de raza san bernardo.

Patricia Hansa, defensora de animales, acudió a la comisaría de Barranco para interponer la denuncia contra el modelo, quien asegura que no piensa dar en adopción al perro.

“Tiene que cumplir reglas de conducta en el país. Tiene que cumplir con la ley y los animales tienen protección. Acá no es que ‘yo soy el principito’ o ‘yo he sido la pareja de Michelle Soifer’, aquí es el bienestar del animal y no se lo están proporcionando”, expresó la animalista para Magaly TV, la firme.

Tras ello, los efectivos de la policía fueron al departamento del modelo venezolano a constatar que se encuentre bien. Sin embargo, Giuseppe Benignini no quiso responder a las autoridades.

Según indicó una joven que se percató del mal estado de la mascota, cuando ella se encargó del cuidado del perro, lo llevó al veterinario y el doctor le indicó que “era un san bernardo que no estaba en el peso, ni para la raza, ni para la edad que tiene”.

“Presenta una alergia que hasta bota sangre viva, el perrito está totalmente descuidado”, contó la joven en un informe para el programa de Magaly Medina.

Por su parte, Giuseppe Benignini se defendió a través de su cuenta oficial de Instagram. “Mientras que tenga todas las posilidades yo le voy a dar todo lo que esté a mi alcance, porque Baloo es mi hijo”, señaló el exnovio de Michelle Soifer.

