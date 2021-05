Sebastián Yatra revela que superó la COVID-19

En medio del éxito por el lanzamiento de su single junto a Myke Towers, “Pareja del año”, Sebastián Yatra se sinceró y confesó haber sido una de las millones personas que han padecido y superado la COVID-19.

El cantante de 26 años reveló para Infobae México que no pensó ser uno de los que contraería la enfermedad pues ya había pasado más de un año sin presentar ningún asomo del coronavirus. “En lo personal, yo juraba que era invencible contra la COVID-19, porque pasó un año y nunca lo tuve, pero me terminó dando. Nunca había dicho que me dio coronavirus, pero me dio y a todos nos puede dar, y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”, reflexionó el artista.

Asimismo, el nuevo rostro de Vogue México señaló que sus familiares también se contagiaron de la enfermedad y presentaron síntomas bastante graves.

“Yo he tenido personas muy cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo (...). Uno se da cuenta de que esto no es un chiste, entonces no lo veamos como un chiste, sigámonos cuidando, evitemos lugares cerrados, sigamos con la mascarilla. Estamos mucho más cerca del final de todo esto, pero no nos relajemos”, insistió Yatra.

A pesar de contar con la vacuna que ya se ha empezado a distribuir y aplicar en todo el mundo, el cantante pide que ello no incite a las personas a bajar la guardia frente a la COVID-19.

“Ya se empieza a ver la luz, pero yo les diría a todos los jóvenes que nos sigamos cuidando, especialmente si no se han vacunado; y hasta si están vacunados, cuidarse, porque no es que a uno no le pueda dar el virus”, añadió el intérprete de “Chica ideal”.

