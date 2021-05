Timoteo presenta su emprendimiento de venta de peluches

El querido Timoteo se presentó en el programa En boca de todos para mostrar a todos los televidentes su nuevo emprendimiento ante la pandemia.

En la más reciente edición del espacio de América televisión, los conductores Maju Mantilla, Tula Rodríguez, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi dieron la bienvenida al personaje, quien apareció en el set con una gran cantidad de peluches para promocionarlos.

“Timoteo es un emprendedor, y ya salieron los peluches”, dijo muy emotivo el personaje.

No obstante, su llegada puso celoso al popular ‘Cuy’, quien apareció a un lado de la escenografía como señal de rechazo ante la presencia del dragón.

Ricardo Rondón aseguró que el ‘Cuy’ tiene contrato exclusivo con el programa y se sintió aislado al ver ingresar a Timoteo. “No se jueguen con las emociones y sentimientos del cuy”, bromeó el conductor.

Ante esto, el invitado puso paños fríos a la “tensa” situación y señaló que no viene a quitar el trabajo a nadie. “Que no se preocupe. No le voy a robar el show”, precisó el querido personaje para tranquilizar al ‘Cuy’.

“Pero Timoteo es un personaje histórico”, agregó Gino Pesaressi.

Ricardo Bonilla cambia peluche de Timoteo por oxígeno

A mediados de febrero, Ricardo Bonilla, conocido por dar vida a Timoteo, hizo una alarmante llamado desde sus redes sociales. El artista contó que varios familiares suyos necesitan con urgencia balones de oxígenos tras contagiarse de la COVID-19 y, al no contar con los medios económicos, anunció que cambiaría sus peluches de Timoteo y saludos a cambió de recargas de oxígenos.

“Cambio un peluchito de Timoteo más un saludo virtual por una recarga de oxígeno. Seriedad. Información al inbox”, escribió Bonilla.

