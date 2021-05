Gian Marco ya había aclarado que “Si me tenías” no se inspiró en Lucero

Una gran controversia se ha generado alrededor de Gian Marco y su conocida canción “Si me tenías”. En una reciente transmisión en vivo junto a Mijares, Lucero criticó severamente el tema e incluso la calificó de “malísima”.

El suceso ocurrió durante el show que la mexicana realizó días atrás junto a su exesposo, quien estrenó una versión del mencionado single en el 2013. Durante el show conversaron sobre sus repertorios musicales, momento en el cual la cantante hizo la declaración.

Según comentó, no es de su agrado debido a que la relacionaron a su divorcio. “Ah no, decía: ‘Es que esa canción se la dedicó a Lucero’. Es una que sí es malísima Manuel. La de ‘Si me tenías’ es malísima” , dijo.

Manuel Mijares trató de defender el éxito del cantautor peruano: “Es un temón, preciosa canción de Gian Marco, pero por qué la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘Oye, ¿se la hiciste a Lucero?’. El autor es Gian Marco, un gran amigo mío”.

El comentario dirigió la atención a una entrevista que el intérprete nacional realizó años atrás en el programa Venga la alegría. En esa conversación explicó el origen de “Si me tenías” y contó para qué artista la escribió originalmente.

“Todo el mundo piensa que esa canción se la escribimos a Mijares por el tema de Lucero y no es así. (...) Mi sueño siempre ha sido que Luis Miguel me grabe una canción, pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica e Hispanoamérica. ‘Si me tenías’ la pensé para él”, precisó Gian Marco en aquella aparición televisiva.

