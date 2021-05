Nick Jonas tras conducir los BBMAs: “Ser elegido como anfitrión fue un honor”

Los Billboard Music Awards 2021 se realizaron el pasado domingo 23 de mayo y fueron el escenario de diversos momentos que generaron conversación y tendencia en redes sociales. Nick Jonas fue el escogido para conducir el evento musical y se mostró muy agradecido por la oportunidad.

El integrante de Jonas Brothers, quienes regresaron a los escenarios con un aplaudido show al final de la ceremonia de premiación, difundió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram y expresó su orgullo al haber formado parte los BBMAs.

En la mencionada publicación, el artista de 28 años hizo referencia a su reciente accidente en motocicleta, que lo dejó con fracturas y lesiones.

“Empecé la semana con una brutal caída por la que me fracturé una costilla y la terminé conduciendo los BBMAs con mi increíble esposa a mi lado, quien me ayudó en cada paso en mi recuperación e hizo que me sienta mejor. Te amo Priyanka Chopra”, escribió Nick Jonas.

Del mismo modo contó que desde muy pequeño es seguidor de los Billboard Music Awards y se mostró emocionado por su próxima gira junto a los Jonas Brothers:

“He visto el show desde que era un niño y ser elegido como el anfitrión fue un honor. Estar de vuelta en los escenarios con mis hermanos, la semana en que comenzamos la venta de entradas para el tour Remember this, es perfecto. (...) Gracias por permitirme estar con ustedes”.

Nick Jonas

Kevin, Joe y Nick Jonas protagonizaron una de las presentaciones estelares en los BBMAs 2021. Los famosos cantantes cautivaron al público y televidentes con sus mejores éxitos, entre los que incluyeron “Sucker”, “Leave before you love me” y “What a man gotta do”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.