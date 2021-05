Pedro Suárez Vértiz recibe vacuna contra la COVID-19: “Estoy muy agradecido”

Tras hacer público su reclamo al Ministerio de Salud por rechazar su solicitud, el músico Pedro Suárez Vértiz pudo recibir la vacuna contra la COVID-19.

A través de las redes sociales, el intérprete de rock sorprendió al confirmar la noticia. Contó que fue parte del proceso de inmunización debido a que padece una enfermedad neuromuscular.

“Ayer me vacunaron y estoy muy agradecido con el Minsa, a pesar de la demora. Me cancelaron la cita dos veces , pero entiendo que fue por la engorrosa burocracia de las instituciones del estado. Soy un privilegiado dentro de los millones de peruanos que todavía no han sido vacunados. Digamos que mi enfermedad neuromuscular me ayudó, pues me puso en el grupo de personas con padecimientos raros”, escribió.

Aseguró que el personal de salud llegó hasta su casa para colocarle la vacuna. “Vinieron a mi casa las chicas del ministerio con sus trajes espaciales y no lo podía creer... Recuerden que ‘Vacuna móvil’ se desplaza por los siete distritos de la jurisdicción para brindar este servicio a domicilio ”, agregó.

Luego, expresó su admiración y agradecimiento por la gestión del presidente Francisco Sagasti. “Sagasti encontró el camino. Volver a buscarlo sería catastrófico... Sagasti tiene que acabar su misión, olvidándose de su partido y la docencia por un buen tiempo. No se debe cortar lo que ya se puso en marcha... Ruego a Dios que pronto todos estemos vacunados”, finaliza el mensaje de Pedro Suárez Vértiz.

