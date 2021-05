Actriz cómica ‘Chola Puca’ denuncia a su esposo por agresión física y psicológica

La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como la ‘Chola Puca’, interpuso una denuncia contra su esposo Pablo Sánchez por agresión física y psicológica.

Según la versión de la comediante, ella fue sacada a la fuerza de su domicilio y cuando se dirigió a la comisaría de su distrito para colocar la denuncia, esta fue rechazada y la enviaron a otra dependencia policial.

Afirmó que no recibió un buen trato por parte de la Policía en la Comisaría de Ate, incluso aseguró que los efectivos le pidieron mostrar las lesiones sufridas para aceptar su declaración.

“Fui al de Ate (la Comisaría de Ate), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, expresó Susan Cristán para RPP.

“Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, agregó la artista peruana, quien alcanzó la fama en la televisión por su popular personaje.

La actriz cómica Susan Cristán contrajo matrimonio civil con el empresario Pablo Ramírez en un local de Ate a inicios del 2019 . Ambos son padres de un hijo.

¿Dónde denunciar actos de violencia?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

