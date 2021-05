Enrique Guzmán sobre Frida Sofía: “No se saldrá con la suya”

La polémica entre Enrique Guzmán y Frida Sofía no tiene cuándo terminar, pues el cantante volvió a contradecir las afirmaciones de su nieta.

“Qué les puedo decir. Solo les puedo decir una cosa y es que voy con todo caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje con mucha gente que me menta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías, cuando esto no ha pasado nunca. Esos son inventos de una niña, voy a ratificar ”, dijo el cantante en una rueda de prensa.

Asimismo, Enrique Guzmán destacó que no piensa detener el proceso judicial

Sin embargo, el famoso intérprete de “La plaga” sostuvo que la única forma en que podría perdonar a la hija de Alejandra Guzmán sería que someta a medicación.

“Habría que medicarla. Es todo lo que necesita”, mencionó.

Alejandra Guzmán no desheredó a Frida Sofía

Enrique Guzmán y Pablo Moctezuma aseguraron que Alejandra Guzmán había retirado a su hija Frida Sofía de su testamento por la acusación de abuso sexual que realizó en contra de su abuelo. Sin embargo, la cantante desmintió dicha versión mediante un informe emitido por su equipo de comunicaciones.

“Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído e internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento, y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad”, se lee en el texto.

