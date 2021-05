Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ deslumbra al jurado con “Cuando pienso en ti”

El imitador peruano de José Feliciano, uno de los favoritos en Yo soy Chile, interpretó “Cuando pienso en ti” en la edición del martes 18 de mayo. En esta oportunidad, el peruano Sebastián Landa volvió a deslumbrar al jurado con su gran talento para encarnar al reconocido cantautor puertorriqueño.

Con una llamativa casaca de cuero y su inseparable guitarra acústica, el participante ingresó al escenario y entonó el tema lanzado en 1990 como parte del álbum Niña. A lo largo de toda la presentación, Antonio Vodanovic, Álvaro López, Myriam Hernández y Cristián Riquelme estuvieron atentos a cualquier error, pero no pudieron encontrar ninguno.

Al final de este show, los integrantes del jurado llenaron de elogios al imitador de José Feliciano y le otorgaron la puntuación máxima (un 10 cada uno).

“Tengo la sensación de que vas a llegar a la final”, le dijo Cristián Riquelme. “Lo encontré perfecto. Tuviste la oportunidad de mostrar tu talento”, acotó Antonio Vodanovic. “Me encanta... Siento que estoy realmente frente a José Feliciano. Increíble la emoción que lograste”, comentó Álvaro López, “Por algo José Feliciano dijo es el mejor imitador que he escuchado... Eres casi un clon”, añadió, finalmente, Myriam Hernández.

José Feliciano halaga a su imitador

Hace unos días, tras el regreso de Yo soy Chile a las pantallas, el verdadero José Feliciano le hizo llegar un emotivo video saludo a su imitador peruano.

“Hola, soy José Feliciano y mando un saludo cordial a mi gran amigo Sebastián Landa. Muchos cantantes me imitan y hacen un buen trabajo, pero la mejor imitación que yo he escuchado ha sido la tuya”, le dijo Feliciano a Sebastián Landa, quien no pudo evitar emocionarse.

