Janick Maceta anuncia su retiro de concursos de belleza tras Miss Universo

La Miss Perú, Janick Maceta, se retira de los concursos de belleza luego de haber quedado como la segunda finalista del Miss Universo 2021. La modelo peruana asegura que está satisfecha con el resultado debido a que entregó su mayor esfuerzo en la competencia.

Contó que ahora está enfocada en la promoción de su ONG que apoya a niños y niñas víctimas de violencia sexual, una labor que hace desde varios años.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, declaró Janick Maceta para Perú 21.

Sin embargo, mencionó que continuará trabajando para las personas vulnerables a ese tipo de violencia. “Espero que esta exposición me permita abrir las puertas que necesito para seguir luchando por los demás”, agregó.

“He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, indicó la representante peruana.

Janick Maceta fue considerada una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2021. Pasó a gala final entre las 25 mejores participantes, luego quedó en el top 5 y por último, resultó en el tercer lugar detrás de Miss Brasil y la ganadora de la corona, Miss México.

