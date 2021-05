Explosión de Iquitos: integrantes acusan a vocalista de malos tratos

La agrupación de cumbia Explosión de Iquitos vuelve a causar polémica luego de que sus exintegrantes y cantantes se pronunciaran en contra de la vocalista Linda Caba, a quien acusan de malos tratos.

En un informe de Magaly TV, la firme, los músicos aseguraron que desde que el fundador del grupo falleció, este ya no es el mismo. Mencionan que Linda Caba goza de preferencias debido a que mantiene una relación con el hijo del dueño de Explosión de Iquitos.

“Hubo ocasiones de que si a Linda no le cae bien, chau. Si una persona no le cae bien, simplemente esa persona no va”, expresó Luis Andrés, músico de la agrupación durante seis años.

“Actualmente, Explosión está siendo representado por Linda”, agregó en referencia a que se siente excluido de los eventos de promoción que ahora tiene como protagonista a la vocalista.

Estéfany Ramírez, exvocalista de Explosión, contó que fue retirada por discrepancias con Linda Caba. Afirmó que varias veces rompía en llanto por los malos tratos de la cantante.

“Mi experiencia fue pésima, horrible. Ella me trataba como si ella se viste mejor, minimizándome sobre todo, no me gustaba y lloraba... La verdad es que siempre ha tenido su ‘corona’, de repente por estar con el hijo del dueño”, señaló la artista.

Por su parte, Johny Díaz, integrante de Explosión de Iquitos durante 10 años, acusó a la vocalista de llevar una mala relación con sus demás compañeros.

“Hay veces que está bien o mal. Hay veces que te saludaba, a veces no saludaba. Hemos tenido reuniones por esa razón por su comportamiento”, sostuvo.

Explosión de Iquitos alcanzó popularidad a nivel nacional por el estreno de su nueva versión de “No sé”, tema original de la española Melody que se convirtió viral en las redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.