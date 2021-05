Chiwako: No hay mercado en el Perú para la música electrónica

Chiwako, el proyecto solista de Carlos Gonzáles, el pionero de la electrocumbia en el Perú, con su grupo de fusión tropical 5 esquinas, busca a través de su música inspirar a las personas a ser felices.

¿Por qué el nombre de Chiwako?

Como todo mercado, en la música es constante dos cosas, que te pueden diferenciar e identificar rápidamente. Entonces, busqué un nombre fácil de recordar y con buena fonética.

Recordé un viaje que hice a la selva (San Martín). Descubrí esta ave peruana tan bella que es el Chihuaco. Vi sus nidos, y cuando pregunté me dijeron que eran las aves que anunciaban las lluvias.

Su nombre me pareció muy bonito. Decidí escribirlo diferente con W y K, para que sea más fácil de entender en cualquier idioma.

El proyecto Chiwako es nuevo, pero tú cuentas con una larga trayectoria.

Mi caso es particular, porque desde que empecé hice música electrónica: sintetizadores, samples, secuenciadores . Hace más de 20 años que inicié.

A Chiwako lo lancé el año pasado. Sin embargo, empecé a componer y a conceptualizar la idea de este proyecto, en 2017.

¿Por qué la demora?

Antes de salir a la luz, hay todo un tema de background, desde que empiezas a componer algunas canciones, producir, hacer la letra, luego por ahí vas agregando cosas, ver la parte visual para Chiwako. Todo ese proceso me tomó un poco más de dos años y medio.

Y antes de Chiwako ¿en qué proyecto trabajaste?

Durante el 97 al 2012, tenía un grupo que se llamaba 5 esquinas. Yo lo lideraba, era el compositor, tecladista y cantante. Tenía algo de música electrónica, pero también tenía de rock. Era 50/50. Era una música electrónica, pero tocada por una banda.

Por ahí empezamos con el tema de la cumbia y música electrónica. Fuimos los primeros en hacer electrocumbia . Fuimos evolucionando y en 2012 se disolvió.

De ahí al 2017, comencé a producir. Pero no me animaba a sacar un proyecto.

¿Por qué?, ¿qué faltaba?

Encontrar un sonido, una identidad sonora.

Y ahora ¿ya lo tienes claro?, ¿cómo defines a Chiwako?

Es música para viajar hacia afuera o adentro, depende de la persona, dónde este, su situación.

Puede ser que la pongas cuando estés viajando a algún lugar, cuando salgas a correr, en tu casa. Es otra manera de viajar.

Acabas de estrenar “Ver salir el sol” ¿Cuál es el mensaje?

Básicamente habla de mirar hacia adelante, como el sol que sale todos los días. Es un pretexto para renovarnos, para no mirar hacia atrás. Por eso la letra dice eso: “Una y otra vez, ver salir el sol. Volver hacia atrás ya no es una opción”.

¿La letra está relacionada con la pandemia del coronavirus?

No, la hice antes. Estaba en el estudio tocando la canción y se me hizo de mañana, empezaron a sonar los pajaritos. Entonces ahí se me ocurrió: salir el sol. Fue algo muy espontáneo.

También te encargaste de hacer el videoclip...

Yo soy una persona que le gusta hacer dos cosas al mismo tiempo, la parte visual y la parte sonara. Cuando estoy componiendo voy pensando con qué imágenes puedo completar la música. Quería aprovechar eso y el videoclip lo hice en mi computadora.

Como no podía filmar, dije voy a trabajar con lo que tengo. Tenía imágenes, las procesé, convertí en líneas y ruido digital. Me tomó tres semanas terminarlo.

En “Ver salir el sol” trabajaste con Ani Rodríguez, Amy Winehouse en Yo soy.

La canción tiene un aire al house de los 90, y en ese momento se utilizaba mucho poner una chica cantando con ese tipo de voz, estilo soul.

Entonces, se me ocurrió buscar a Ani Rodríguez. Yo creo que hizo un excelente trabajo. Joni Chiappe, tecladista de la banda JAS y uno de los mejores productores de música electrónica en el Perú, nos ayudó a procesar las voces de Ani, darle ese toque.

¿Qué proyectos se vienen?

Este mes vamos a lanzar el videoclip de la canción “Bailar”, disponible en Spotify, con Elisa Tenaud (De vuelta al barrio) como protagonista.

También tengo en el horno dos canciones más. Una se llama “Respirar”, es sobre la pandemia. Y el otro tema aún no tiene nombre.

Háblame de “Respirar”, ¿de qué trata?

Respirar es un canto de esperanza, de cómo anhelamos volver a abrazarnos, estar con la gente, respirar libremente.

¿Cuál es el sueño que aspiras lograr con Chiwako?

Como artista me gustaría inspirar a la gente a ser feliz , a encontrar la felicidad en las cosas que realmente importan, estar bien con uno mismo, con tu familia, con la gente que te rodea, conectar emocionalmente. Tener una verdadera conexión emocional y espiritual con los seguidores de Chiwako.

¿Es difícil hacer música electrónica en el Perú?

Sí, porque no hay mercado. Hay mucho talento, incluso creo que Perú tiene muchos más músicos electrónicos que otros países, pero no hay mercado. La gente que escucha música electrónica no escucha lo que se hace en Perú, escuchan lo que se hace afuera. Y Perú es un mercado chico en general, para todos los estilos musicales . Pero, ya crecerá.

¿A qué músicos electrónicos tienes en mente?

Por ejemplo, Theremyn 4, la banda peruana Tourista, Daniel Martinetti (Danny eM).

¿Y por qué crees que no son escuchados o conocidos?

La mayoría de las personas no consumen lo mejor, consumen lo que pasan todo el día en la radio. Entonces hay mucha gente que no investiga (musicalmente). Y los músicos se dedican a componer y producir, pero no saben cómo difundir correctamente su portafolio musical.

Entonces el público y los músicos debemos aprender. Ellos a escuchar nuevas propuestas y nosotros a difundirlas mejor.

¿Es difícil ingresar a la radio?

La radio es difícil porque no es un medio abierto al cambio. Lo que hacen es apostar a lo seguro. ¿Qué le gusta a la gente? Los 80 ¿Qué más? El reggaetón. Punto, listo. Si eso funciona, no lo cambiemos.

Entonces hay muchas cosas que se quedan en el tintero, no solo la música electrónica. Por ejemplo, música peruana contemporánea como Javier Lazo, Rafo Ráez, que para mí son unos genios musicales, no suenan en la radio.

No se les da su lugar, se prefiere poner una canción argentina del 85, antes de poner algo de Rafo Ráez, 2021.

