Paula Arias estrenó “Se acabó”, su canción con el Dúo Idéntico

Paula Arias sorprendió a sus fans con su nueva colaboración musical junto al Dúo Idéntico, en la versión en salsa del tema “Se acabó”. Haciendo referencia al título del tema, la salsera aseguró que en su vida no existen las segundas oportunidades.

La líder de Son Tentación reafirma su convicción en esta producción y también la presenta cantando salsa en un estilo romántico. La intérprete reflexionó sobre el mensaje detrás de la canción.

“En este momento de mi vida, digo se acabó y se acabó, y no hay marcha atrás. Pero sí tengo que confesar que me dejaba llevar mucho por el sentimiento, el recuerdo, como siempre nos pasa a las mujeres. Perdonamos una, dos, tres y pensamos que todo va a mejorar. (...) Te pongo un ejemplo, así sean los únicos hombres en la Tierra, no vuelvo con mis exparejas, ni loca”, dijo.

A pesar de su comentario, Paula Arias aclaró que no le ha cerrado las puertas al amor: “No quiere decir que me cierre a iniciar una nueva relación. Estuve conociéndome con una persona, pero la pandemia hizo que nos distanciáramos, pues era un peruano, pero vivía en México por sus negocios”.

La salsera recalcó que se identifica de manera personal con la letra de “Se acabó”, y eso la motivó aún más en aceptar la invitación del dúo conformado por Beto Gómez y Carlos López. El videoclip del tema se lanzó días atrás y ya ha acumulado miles de reproducciones en YouTube.

“Los chicos son muy talentosos, no todos los cantantes componen, no todos se mantienen juntos por muchos años, y como no apoyarlos. Hemos grabado el video de ‘Se acabó’ en una hacienda maravillosa de Ica, que tenía caballos, una capilla, instalaciones verdes hermosas. También grabamos en Las Dunas. El video está bien bonito y se ha grabado en alta definición”, remarcó.

Paula Arias, Dúo identico

Los integrantes del Dúo Idéntico se conocieron hace ocho años en la orquesta Los Conquistadores de la Salsa. Ese fue el punto de partida para unir sus talentos e incursionar en otros géneros como el latin urbano, la balada, la salsa, y hasta el reggae.

“Siempre nos distingue la versatilidad. Hemos hecho varios géneros y a todos nos gusta. Ahora el público nos pide salsa y no le cerramos las puertas a nada”, comentó López.

