Luis Fonsi fue anunciado por la organización de Miss Universo 2021 como el artista encargado del show musical en la edición 69 del certamen de belleza, que se realizará este domingo 16 de mayo.

El anuncio sorprendió a los usuarios, quienes expresaron su asombro y felicidad por ver al cantante puertorriqueño en el evento mundial. Él sustituirá a Pitbull, quien había sido confirmado en un principio como artista invitado.

“Este domingo nos vemos en Miss Universo”, escribió el intérprete de “Despacito” en su publicación de Instagram. La cuenta de Miss Universe también le dio la bienvenida al artista caribeño.

Aunque se desconoce los motivos por los que Pitbull no podrá estar en el certamen, este dejó un mensaje en la caja de comentarios del post de Fonsi.

“¡Ojalá pudiera estar allí! Va a ser una noche increíble con la actuación de Luis Fonsi. Buena suerte a todas las concursantes del Miss Universo. ¡Dale!”, escribió el rapero y productor musical.

Luis Fonsi celebra participación en Miss Universo. Foto: captura/Instagram

Luis Fonsi al lado de Miss Puerto Rico

A través de sus redes sociales, Luis Fonsi compartió una fotografía junto a la actual Miss Puerto Rico. El cantante aprovechó un momento durante los ensayos del show para posar al lado de la modelo.

“Yo no me iba a ir de mi ensayo sin antes darle un abrazo y desearle mucha suerte a nuestra reina Estefanía Soto Torres en el certamen de belleza Miss Universo. No se lo pierdan mañana, tendré el honor de cantarle a las reinas”, redactó en Instagram.

Luis Fonsi al lado de Estefanía Soto, Miss Puerto Rico. Foto: Luis Fonsi/Instagram

