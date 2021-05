Janet Barboza se defiende de críticas tras ser jurado en El artista del año

Janet Barboza utilizó sus redes sociales para responder a todas aquellas personas que criticaron su participación como jurado en la última edición de El artista del año. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ’Reina de las Movidas’ recalcó que su trabajo no era simpatizar con los participantes, sino decirles la verdad sobre lo que hicieron bien y lo que no, por más dura que fuera.

La conductora de América hoy aseguró que en todo momento trató de ser imparcial con los concursantes del programa conducido por Gisela Valcárcel, con el fin de que estos puedan mejorar su desempeño en el duro camino por obtener la copa de ganador o ganadora.

“Fue una noche fabulosa. No se trata de complacer a todos, sino de ser objetivos”, aseveró en sus historias de Instagram, junto a una fotografía de perfil que se tomó durante su aparición en el concurso.

Janet Barboza

Como se recuerda, hace unos días, durante la transmisión del programa América hoy, Janet Barboza confirmó que sería jurado en El artista del año.

Janet Barboza critica a María Grazia Polanco en El artista del año

Janet Barboza lanzó duros comentarios sobre la presentación que dio María Grazía Polanco en El artista del año. La presentadora indicó que la cantante no logró destacar, por lo que el show terminó aburriéndole.

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una calichín totalmente. Desde que entraste empezaste con las excusas y nos alertaste al jurado que estabas nerviosa... No me has transmitido. Me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja”, señaló.

