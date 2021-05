Rosángela Espinoza tras su regreso a Esto es guerra: Fue gracias al público

Rosángela Espinoza se volvió a referir sobre su polémico regreso a Esto es guerra tras haber sido suspendida dos semanas por negarse a acatar las órdenes del tribunal, el cual le pidió que pasara a los ‘guerreros’.

La modelo fue consultada por la reportera de Estás en todas sobre su tan comentado retorno y la votación de todos los integrantes de EEG, quienes tuvieron en sus manos el destino de la popular ‘Chica Selfie’. Ella dejó en claro que su estancia en el reality es en realidad por el público que la apoya.

“No era para tanto una votación... Si me estás trayendo es gracias al público”, indicó la joven.

Asimismo, Rosángela Espinoza recordó aquella vez que fue suspendida por su arrebato. Ella reconoció que su comportamiento no fue el mejor.

“Tal vez tenía muchas cosas guardadas. Se lo dije al tribunal y pensé que era el momento, pero obviamente acepto mi error, que no era la forma, pero eso de que no van a encontrar a otra ‘Rous’ como yo es verdad”, aseguró.

Cuando Rosángela Espinoza dijo en sus redes sociales que no iba a regresar a Esto es guerra fue porque se sentía segura de eso, ya que para ella el significado de “suspensión indefinida” es igual a despido.

“Para mí, suspensión indefinida es ‘adiós’, ‘chau’. Creo que es la forma elegante de decir que estás retirada”, explicó.

Sobre el enfrentamiento que tuvo con Melissa Loza, quien dijo que le faltaba humildad, la modelo indicó que su compañera de Esto es guerra no la conoce y no tiene por qué calificarla de esa manera.

“Me tildó de que me falta humildad; o sea, no somos amigas. No me conoce. Por esa discusión que tuve con el tribunal ya me van a calificar de soberbia. No, pues. Estamos mal”, comentó.

Rosángela Espinoza también se refirió a Ducelia Echevarría, con quien mantiene una fuerte enemistad.

“No sé qué le pasa en verdad. Yo quiero llevar la fiesta en paz. La vez pasada me acerqué y me volteó la cara. Fue pésimo. No voy a bajarme a ese nivel”, concluyó.

