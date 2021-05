Giovanna Valcárcel pide disculpas a su expareja y descarta reconciliación

La conductora Giovanna Valcárcel confirmó el fin de relación amorosa con la modelo Kim Zollner después de dos años. En la última edición de Mujeres al mando, reveló más detalles al respecto.

Afirmó que las noticias sobre su compromiso eran falsas debido a que ella y su expareja no tenían planes para casarse. “No me iba a casar y menos en dos años”, expresó.

Luego, Giovanna Valcárcel le pidió disculpas a Kim Zollner en plena transmisión en vivo del programa . “Ella no quería (exponerse), me apoyó en mi carrera, pero no compartía ser una persona pública. Te pido disculpas Kim y le pido disculpas a tus papás porque sé que ustedes no están acostumbrados a esto. Los quiero mucho y los voy a respetar siempre”, agregó.

La conductora de Latina evitó mencionar cuáles fueron los motivos de la ruptura, por lo que pidió a los televidentes que respeten la privacidad de su expareja. Además, descartó tajantemente una reconciliación.

“Quiero pedirles mucho respeto para ella y su familia. Creo que éramos la única pareja que había salido a la luz. Gracias por el cariño que nos brindaron cuando éramos pareja. Si me preguntas si voy a regresar con ella, te digo que no”, finalizó Giovanna Valcárcel.

Giovanna Valcárcel y Kim Zollner anunciaron su relación amorosa en 2019 . La ex pareja de la conductora fue candidata al Miss Perú 2016, en ese entonces, quedó en el top 17 de la participantes del concurso de belleza.

