El domingo 16 de mayo se llevará a cabo la 69 edición de Miss Universo. El evento de la belleza, que fue aplazado en 2020 por la pandemia de coronavirus, se realizará en el Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Florida, Estados Unidos.

Un total de 74 aspirantes participarán en el certamen, en el que las latinas figuran como favoritas a llevarse la corona, que sostiene la actual reina Zozibini Tunzi.

Perú estará representado por Janick Maceta, quien en los actos previos ya lució un majestuoso traje inspirado en la parihuana y los colores de la bandera.

“Un homenaje al bicentenario del Perú que se cumple este 28 de julio. El traje fue inspirado en la parihuana, ave tipifica de la bahía de Paracas en cuyos colores se inspiró el libertador don José de San Martín para crear la bandera nacional. Aún ahora, esta hermosa ave engalana los atardeceres de la costa peruana”, escribió la modelo en sus redes sociales.

¿Quiénes son las candidatas latinas para el Miss Universo 2021?

Janick Maceta - Perú

La representante de Perú en el Miss Universo 2021 será Janick Maceta, de 26 años, ganadora del Miss Perú 2020. La modelo e ingeniera de sonido participó en la producción de piezas musicales como “West side story” y discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon. Además, es cofundadora de la empresa Record Label Top of New York y cuenta con la ONG Little Heroes Perú, que apoya a niños que fueron o son víctimas de violencia sexual.

Estefanía Soto - Puerto Rico

La modelo domina tres idiomas y es licenciada en lenguas extranjeras. A sus 29 años, tiene una maestría en mediación cultural y trabajó junto con organizaciones internacionales como Eurocities en Bruselas.

Andrea Meza - México

Es licenciada en ingeniería de software. Está enfocada en su labor como activista y su lucha a favor de la equidad de género y los derechos de las mujeres. Colabora con el Instituto Municipal de la Mujer. Tiene 26 años.

Kimberly Jiménez - República Dominicana

Nació en Puerto Rico, pero fue criada en República Dominicana. Es actriz, tiene 24 años y está estudiando doble programa para tener licenciatura en ciencias forenses y administración de empresas

Daniela Nicolás - Chile

Es actriz, conductora, maquilladora profesional y estudiante de periodismo y lengua de signos. Tiene 28 años y su rostro lo han visto en reconocidos canales de televisión como ESPN y FOX Sports, así como Chilevision.

Mariangel Villasmil - Venezuela

Es una reconocida repostera y empresaria. Tiene 25 años y es estudiante de Psicología. Promueve la prevención del VIH-SIDA, una labor para la que trabaja con la organización Acción Solidaria recorriendo los barrios rurales de su país.

Julia Gama - Brasil

Estudió ingeniería química y artes dramáticas. Es emprendedora y oradora motivacional. Habla con fluidez inglés, español y portugués; además, puede comunicarse en mandarín y alemán.

Laura Olascuaga - Colombia

La modelo es Miss Universe Colombia y fue elegida como virreina hace dos años en el concurso de Señorita Colombia. Tiene 25 años y es periodista. Su apuesta es la lucha por los derechos de las personas más vulnerables. Trabaja en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno en Bolívar. Está enfocada en apoyar a las personas que sufren depresión.

Leyla Espinoza - Ecuador

Tiene 24 años, es modelo y estudió negocios internacionales. Sueña con luchar contra la violencia hacia la mujer y el abuso sexual.

Carmen Jaramillo - Panamá

Estudia Psicología y Periodismo. A la par desarrolla su carrera como modelo. En medio de la pandemia fundó el movimiento Connect Your Power para proporcionar ayuda financiera a las familias que se vieron afectadas por la crisis sanitaria. Tiene 25 años.

Ivonne Cerdas - Costa Rica

Ella tiene 28 años y es ingeniera de software. Trabaja con distintas organizaciones como la fundación LHP, que brinda ayuda a niños con bajos recursos que sufren de paladar hendido.

Lenka Nemer - Bolivia

Tiene 24 años y estudió relaciones internacionales. Entre sus metas está la lucha contra la violencia y el hambre a nivel global.

Alina Luz Akselrad - Argentina

La modelo Alina Luz estudió en la Universidad de Harvard y publicó un libro sobre el empoderamiento de mujeres jóvenes.

¿Cuándo es el Miss Universo 2021?

La edición 69 del Miss Universo será el domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en Hollywood, Florida.

