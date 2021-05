Comandante Castro: “Quiero crear música bonita, pero sensible con la realidad”

Iván Castro adoptó el nombre de Comandante Castro como un guiño a varias cosas, aunque la referencia directa sugiera que es una apuesta política, algo que el cantante originario de Tumbes niega tajantemente.

En conversación con La República, el también líder de la banda de rock Radiopostales explica qué hay detrás de los tres singles que ya lanzó este año, el último titulado “Por ahora” se estrenó el 7 de mayo, mientras se confiesa como un apasionado de la trova y la exploración con otros ritmos nativos, como el huayno y el landó.

- ¿Por qué Comandante Castro?

Si bien tiene la asociación directa con Cuba y tal, en realidad, el ‘Comandante’ hace referencia hacia muchas cosas. A la idea de la trova y de Cuba, pero también hay un guiño al Sargento Pimienta de The Beatles.

Además, mi papá era policía, no llegó ser comandante, pero también hay un guiño a eso. Quería tener un nombre solista, pero no tan alejado de la realidad.

- El nombre Comandante Castro sugiere una posición política. ¿Tu música va por esa línea?

Sí, entiendo que tiene connotaciones políticas y a mí me gusta escribir canciones políticas. De hecho, en Radiopostales tuvimos varias. No me gusta hacer canciones fácilmente políticas . Me gusta más tratar de entender qué hay detrás de las cosas: cómo la política afecta a la gente, más que hacer arengas políticas. Nunca he querido querer casarme con cierta ideología , defender un partido o un estilo de vida.

- Entonces, ¿cómo defines a Comandante Castro?

Es un proyecto muy personal que quiera mezclar la trova, como mirada y no como estilo musical, con distintos géneros para crear música bonita que sea sensible con su realidad, pero a través de historias simples.

- ¿Cuál es el estilo musical que quieres representar?

Mi idea es mezclar un poco el espíritu que tiene la trova de cantantes como Silvio Rodríguez, Rubén Blades y Jorge Drexler. Pero no hacerlo necesariamente con guitarra y voz, quiero mezclarlos con otros elementos electrónicos, pero sin ceñirme a un género en concreto.

La música trova es Silvio Rodríguez, pero también es Rubén Blades que canta salsa . Son artistas que miran su sociedad, que miran su mundo, que narran historias a través de esta mirada, eso es la trova como esencia. Y musicalmente, eso mezclarlo con huayno en alguna canción y con landó en otra.

- Y tu referente nacional, ¿quién sería?

La primera que se me viene a la mente es La Lá. Ella me parece el ejemplo perfecto a seguir de la música que me gusta hacer como Comandante Castro. Porque es una artista que revisa muchos géneros tradicionales.

De hecho, su primer disco es un disco de vals. Les da una lectura propia y los utiliza para temas bastantes actuales. Su single “Paracas cavernas” es una reivindicación muy bonita sobre los derechos de las mujeres. Y plantea muchas interrogantes sobre el machismo y tal.

- ¿La pandemia hizo más difícil hacer música?

En mi experiencia, hacer carrera como músico independiente en el Perú es difícil desde antes de la pandemia. Los espacios no son muchos. La gran mayoría de artistas se autogestionan y salen grandes proyectos. Entonces, nunca ha sido una limitación. Es una carrera difícil, pero siempre se encuentra la manera.

- Cuéntame de tu última canción “Por ahora”.

Para hablar de esta canción hay que hablar de los singles que han salido antes. En un año donde la cosa se complicó a nivel pandémico y político, yo me habría imaginado salir con canciones mucho más políticas, pero las canciones que salieron hablan de valorar las cosas importantes.

Por ejemplo, “Viernes” habla de lo importante que era tener a alguien que te quiera al lado, sea tu novia, tu mejor amigo, tu papá.

“Déjà vu” es una canción de amor sobre esta idea de que la persona que es para ti te la vas a encontrar. Y cuanto te pase será como un déjà vu.

Y “Por ahora” señala esa necesidad de hacer una pausa en medio de todo el ajetreo. El coro de la canción dice: “Salgamos esta noche a caminar o andar en bicicleta”.

Así como es importante involucrarse en los temas que vivimos a diario es importante tener un momento de pausa y salir con tu bicicleta, salir un poquito. Simplemente apagar pantallas y relajarte.

- ¿Cómo así compusiste “Por ahora”?

Yo recuerdo que “Por ahora” comenzó a salir la letra justo a inicios del tema que trajo la vacancia de Vizcarra. En esos cinco días de terror social que vivimos había puntos en yo llegaba a picos de ansiedad como mucha gente. Y comencé a valorar estas microsalidas, como ir a comprar. Ese fue el origen de la canción.

