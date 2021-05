Paula Manzanal sobre Fabio Agostini: Llegó a mi vida en el momento correcto

Paula Manzanal se presentó en el programa de Magaly Medina para aclarar su vínculo sentimental con Fabio Agostini, quien le dio un beso al finalizar su presentación en el Artista del año.

La modelo empezó explicando cuáles fueron los motivos de su alejamiento con Ignacio Baladán. Aseguró que todo se terminó porque el empresario de pasteles no quiso oficializar la relación.

“Yo creo que sí (estaba enamorada de Ignacio). En un momento, los dos estábamos bien enganchados, si no, no hubiéramos durado el tiempo que hemos durado. Pero sí le faltaban los pantalones para que diga: ‘Sí, esa es la mujer que yo quiero y quiero estar con ella’. Me hizo sentir muy mal, pero después dije ‘destontéate’ y apareció Fabio”, contó la influencer en el set de Magaly TV, la firme.

Sobre su acercamiento con Fabio Agostini, la modelo confirmó sus salidas con el español. Además, lo halagó.

“Es muy lindo, es divertido, cariñoso, tenemos química, nos llevamos bien. Llegó en el momento preciso. Me trae flores, es muy lindo. Yo no descarto nada y creo que él tampoco, y vamos a ver qué pasa, por ahora estoy tranquila. No te digo que Fabio esté conmigo, que es mi novio o nada... no hay que negar que es guapo, pero llegó a mi vida en el momento correcto”, comentó.

Paula Manzanal comparte foto junto a Ignacio Baladán

A fines del abril, Paula Manzanal sorprendió a todos sus seguidores al compartir una romántica imagen junto a Ignacio Baladán desde sus historias de Instagram. Como se sabe, el integrante de Esto es guerra siempre se mantuvo en silencio sobre su relación con la modelo.

Ambos se mostraron cariñosos en una instantánea compartida en redes sociales. Foto: captura/Instagram

