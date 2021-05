Gaby Zambrano y ‘Vicente Fernández’ tuvieron problemas en ensayos de Yo soy

Pese a ser una de las duplas favoritas de la competencia, Gaby Zambrano y ‘Vicente Fernández’ tuvieron una fuerte discusión durante la semana mientras se preparaban para su actuación del sábado. En Yo soy revelaron imágenes con los testimonios de ambos acerca del desencuentro que tuvieron.

Según contó la cantante de salsa, ella hizo un comentario al popular ‘Chente’ acerca de un aspecto que podría mejorarse, lo cual no le habría gustado al experimentado imitador. Por su parte, Cristhian Bernal, quien personifica al músico mexicano, puso paños fríos a la situación y comentó que son problemas que suelen darse, pero que tienen solución. “Hay incomodidades, pero debe ser aparte... debemos salir a darle al público lo que nosotros tenemos”, expresó ‘Chente’.

No obstante, ambos lograron superar este episodio y dieron un espectáculo cuya calidad fue destacada por el jurado, compuesto por Mauri Stern, Katia Palma y Ángel López. En el duelo de ayer se enfrentaron a la dupla conformada por Jean Paul Strauss y el imitador de Marcelo Motta. “Cada vez me gustan más. Son versátiles, son atrevidos. A mí me encantaron”, dijo Stern.

“Vicente, no es cuestión de discutir. Es que de vez en cuando, como en las buenas familias, no siempre se va a estar de acuerdo en todo. Pero sí en llegar a la meta y decir que la meta debe ser equitativa. Eso es lo que han logrado esta noche”, anotó López.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.