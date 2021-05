Dayanita lamenta no poder pasar el Día de la Madre junto a su progenitora

Dayanita se mostró nostálgica en redes sociales al pasar el Día de la Madre lejos de su progenitora, quien aún se encuentra residiendo en Pucallpa. La actriz de JB en ATV le dedicó un tierno mensaje en redes sociales.

La también influencer difundió un video en el que recopiló fotografías junto a su mamá y la presentó oficialmente a sus seguidores de Instagram, quienes le enviaron diversos mensajes de ánimo a la popular humorista.

En el clip se puede ver a la figura de televisión besando y abrazando a su progenitora. Incluso compartió un retrato de ella junto a Jorge Benavides. “Con mi jefecito”, usó de leyenda en la imagen.

Dayanita decidió acompañar la publicación con un escrito dirigido a su madre y resaltó que se encuentra ansiosa por poder reencontrarse con doña Rosa en las próximas semanas. Además, le expresó su gratitud por haberla apoyado y dado muchas lecciones que luego pudo aplicar a su propia vida.

“Feliz día a todas las madres del mundo, en especial a mi mamita que la amo y nunca me cansaré de agradecerte por el gran ejemplo que me diste desde muy pequeña. Sé que la distancia no me permite abrazarte, pero sé que muy pronto estarás a mi lado. Te amo, mamá”.

La publicación de Instagram emocionó a sus miles de seguidores y el video logró obtener casi 50.000 reproducciones en la plataforma. Muchos de los internautas también le extendieron sus saludos por el Día de la Madre a la señora.

