Mayra Goñi trabaja cantando en restaurante de Miami: “Con el pie derecho”

La artista peruana Mayra Goñi fue captada trabajando como cantante en un restaurante de Miami, Estados Unidos, país a donde viajó a principios de este año.

En las imágenes del programa Magaly TV, la firme, se observa a la también actriz sobre un escenario pequeño del local, acompañada de tres músicos e interpretando canciones criollas del Perú.

Mayra Goñi se encuentra en busca de su internacionalización musical, pues desde ahora anhela cantar junto a grandes famosos como el reguetonero Daddy Yankee.

“Gracias a Dios estoy super bien contactada . Estoy comenzando con el pie derecho. Aquí es más fácil contactarme con personas que están en el estrellato”, declaró para Magaly TV, la firme.

Sobre las críticas que ha recibido por sus lujos en Estados Unidos, ella aseguró que no pretende responder a sus detractores, solo está enfocada en demostrar su talento para el canto.

“Me gustaría cantar con Daddy Yankee. Estoy tanto tiempo en este mundo que he aprendido, a echarme aceite, oídos sordos y enfocarme en lo que tengo que hacer y no me afectan las cosas que puedan pasar, simplemente yo me encargo de taparles la boca con los actos”, aseveró.

Además, se refirió a los duros comentarios que hizo la conductora Magaly Medina. “Sé que es su trabajo, la entiendo perfectamente y eso es todo”, finalizó.

