Josimar se quiebra por críticas en televisión: “Discúlpenme si lloro”

Josimar Fidel Farfán se pronunció en sus redes sociales para responder a las críticas que ha recibido por televisión en los últimos días. Como se recuerda, el cantante de salsa recibió duros comentarios por hacer una broma sobre las camas UCI y otra subida de tono a La Uchulú, aunque luego pidió disculpas.

El intérprete de “La mejor de todas” confesó que los mensajes negativos lo afectan mucho emocionalmente y no pudo evitar romper en llanto.

“Nosotros los artistas también nos deprimimos porque queremos salir adelante y levantar nuestra bandera peruana. Me encantaría levantarla en un Grammy, en un Billboard, pero no nos podemos atacar de esa manera”, señaló entre lágrimas. “Discúlpenme si lloro... Cada vez que sale algo que no es cierto en televisión, yo me pongo así”, añadió.

Josimar indicó, además, que las críticas no solo influyen en su autoestima, sino que también perjudican su carrera como artista.

“Todo nuestro sacrificio, el dejar a nuestras familias, al menos por un rato para salir a trabajar, toda la lucha constante que hacemos diariamente para ustedes (sus fans)... No puede ser posible que con una palabra derrumben todo”, sentenció.

Josimar se disculpa por broma pesada a La Uchulú

A través de un extenso mensaje, Josimar le pidió disculpas a La Uchulú por haberle hecho una broma subida de tono. Asimismo, el salsero elogió el talento de Esaú Reategui Wong, quien interpreta al carismático personaje.

“Si en algún momento dije algo a modo de broma que no fue adecuado, te pido disculpas. A veces la criollada nos gana y no medimos las bromas de mal gusto”, escribió.

Josimar y La Uchulú

