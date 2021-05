La Uchulú agradece a Ernesto Pimentel y a sus fans por nuevo trabajo en TV

El actor cómico Esaú Reátegui, quien interpreta al popular personaje La Uchulú, se mostró agradecido con Ernesto Pimentel por darle una nueva oportunidad de trabajo en el programa El reventonazo de la Chola.

Recordemos, que hace varias semanas, el tiktoker llegó a Lima desde su ciudad natal Pucallpa para incursionar, por primera vez, en televisión nacional.

Se presentó en El reventonazo de la Chola junto al grupo Explosión de Iquitos, con el que hizo viral el tema “No sé”. En ese entonces, aún no se confirmaba su ingreso al programa cómico.

Sin embargo, el último fin de semana, el conductor Ernesto Pimentel anunció que Esaú Reátegui se sumaba al elenco de artistas junto a Manolo Rojas, Fernando Armas, entre otros.

Este miércoles 5 de mayo, La Uchulú grabó un video en el que atribuye a sus fans todos los logros que ha obtenido durante su carrera artística.

“Hago este video para agradecerles por todo el apoyo, cariño y amor que siempre me dan. Todo esto no sería realidad si no fuera por ustedes”, expresó.

“Estoy feliz y contento por estas oportunidades, porque tengo el apoyo de mi mamá, de mis amigos y también de Ernesto Pimentel, que me ha dado la oportunidad de poder mostrar mi talento en la televisión. Soy una persona muy agradecida. Sin el apoyo de ustedes, el personaje de La Uchulú no sería nada”, finalizó el mensaje del influencer.

