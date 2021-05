Stephanie Cayo anuncia que finalizaron las grabaciones de película para Netflix

Stephanie Cayo utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que las grabaciones para la película Mochileros, protagonizada por ella y dirigida por Bruno Ascenzo han llegado a su fin.

Desde marzo de 2020 se anunciaba la participación de ambos artistas peruanos en el proyecto de la primera película nacional para Netflix. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 retrasó el inicio del rodaje.

Finalmente en abril de este año, los actores y el grupo de producción viajaron fuera de la capital para grabar las escenas de la comedia romántica en Cusco, Puno y Paracas. Tras un arduo mes de filmación, la protagonista de la película anunció el cese de las grabaciones.

“Amor, ¡hemos terminado esta película hermosa que has escrito y dirigido con el alma! Dios me regaló la oportunidad de conocer a mi país así, viviendo en lugares inimaginados y haciendo lo que más me gusta hacer en la vida: mi trabajo”, escribió Stephanie dirigiéndose a Bruno Ascenzo.

La actriz expresó su alegría por haber grabado en los escenarios naturales más bellos del Perú y su agradecimiento por la oportunidad de ser parte del proyecto. “Nunca me imaginé conocer a mi país de esta manera, no se cómo tengo tanta suerte. Esta historia va a dejar a más de uno enamorado. Gracias por darme ese regalo tan bello, y a mi compi que hizo del camino uno más bonito”, resaltó la actriz.

La actriz agradeció la oportunidad de participar en el proyecto. Foto: captura Instagram.

A lo largo del proceso de filmación, Cayo ha compartido con sus seguidores fotos de los lugares donde se ha venido rodando la película, dejando a más de uno sorprendido por la belleza de los paisajes.

“Puedo estar en cualquier lugar y tu recuerdo me invade siempre con un sabor a calma. Si volviera a nacer, volvería a elegir nacer en el Perú”, escribía la actriz en una de sus tantas fotos de paisajes peruanos.

