Diego Zurek es intervenido por la Policía tras asistir a otra ‘fiesta COVID’

Cámaras de Magaly TV, la firme grabaron la intervención policial que protagonizó Diego Zurek el pasado sábado 2 de mayo. El exfutbolista participó de una reunión social el último fin de se semana.

En la reciente transmisión del programa, la conductora de televisión relató cómo sucedieron los hechos, donde el joven modelo fue multado y llevado a la comisaría, pero continuó la fiesta en su departamento.

“El amigo de Yahaira es chico reality y exjugador de fútbol. Nuevamente estuvo en ‘fiesta COVID’, y esta vez son tan desobedientes que la Policía los intervino los multó y mandó a su casa. Pero ni bien la Policía desapareció, todos regresaron al departamento de Zurek y siguieron con la fiesta”, sostuvo Magaly Medina.

Es la segunda vez en 10 días que el joven modelo es captado en reuniones sociales, pese a prohibición por la pandemia del coronavirus. Hace poco más de una semana fue parte del escándalo en la fiesta de Yahaira Plasencia en Cieneguilla.

Nicola Porcella opina sobre indisciplina de Diego Zurek

Nicola Porcella criticó la actitud de Diego Zurek por sus recientes participaciones en fiestas en plena pandemia. El recordado ‘capitán histórico’ lamentó que su colega minimice la crisis sanitaria y se zurre en las normas del Gobierno.

“No puedo creer que no entiendan que la COVID-19 no solamente te ataca a ti, es una enfermedad muy contagiosa. (...) Y claro, él dice ‘yo lo puedo pasar’, pero yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, expresó.

