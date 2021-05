Miguel Mendoza, más conocido como Nacho, lanzó su más reciente tema “Saco de boxeo” junto a Arcángel, otro cantante de género urbano que en las últimas semanas fue señalado por artistas como Anitta y Cazzu por emitir una serie de frases machistas.

En entrevista con La República, Nacho habló sobre el lanzamiento de su canción, que trata de las relaciones tóxicas y violentas. Además, se refirió a las acusaciones que recibió su colega en redes sociales.

-Estrenaste “Saco de boxeo” junto a Arcángel, tema que habla sobre aquellas relaciones que no son sanas

Es una canción que quizá, desde la perspectiva en la que te encuentres, es positiva porque quiere dejar un mensaje importante para que la gente reconozca quiénes son las personas que valen la pena tener alrededor. Uno no puede tratar a los demás como les de la regalada nada y tampoco hay que dejarse tratar así. Estamos muy contentos con lo que hicimos.

-¿Tú has vivido una relación tóxica?

Yo creo que todos hemos tenido una relación tóxica en algún momento, quizá la toxicidad no solo es el daño físico, también son las palabras de una persona que te subestima y que te hace dejar de creer en ti mismo, que trata de quebrantar tu espíritu. Sincerándonos, creo que hemos actuado mal cuando una persona ha estado dispuesta a darnos todo.

-Lanzaste la canción con Arcángel, quien hace poco hizo una serie de declaraciones machistas contra Anitta, ¿qué opinas al respecto?

Mi posición es respetar las opiniones sean cuales sean. Él (Arcángel) entró en una polémica y dentro de eso se trató de satanizarlo y vetarlo por este nuevo tema millennial, generación de cristal, que cancelan a una persona que tiene una carrera sólida y que se ha construido a través de la música. Empiezan a atacar su talento y virtudes por lo que se puede considerar o no un error. Nosotros actuamos según nuestras crianzas, hay códigos morales que nuestros padres nos trasmitieron, que para esta época son obsoletos . Hemos tenido que replantear nuestros pensamientos, ideas, según vamos aprendiendo. (...) Si eres un artista conocido y querido, la mejor manera para no generar una polémica es dirigir un contacto directo y decir “oye, tus palabras me están hiriendo, quisiera que trataras de reconsiderarlo”, pero tú como figura sabes que si haces un comentario públicamente vas a generar una polémica (...).

-Cambiando de tema, el junio lanzas un nuevo disco con Chyno Miranda

Sí, si Dios lo permite. Estamos esperando que Chyno esté completamente recuperado, pero ya estamos elaborando la formación de ese disco. Estoy emocionado porque esta unión con él, en este momento de nuestras vidas, es muy sincera. Nos hemos preparado más, madurado, limado asperezas, aceptado nuestros errores y avanzado para conseguir mejores versiones de cada uno. Siento que ahora es un compromiso lindísimo porque es un pacto adquirido por ambos sin obligaciones contractuales, sin sentirnos condicionados.

-El regreso de Chyno y Nacho alegra a sus fieles seguidores

Qué bueno. La idea es seguir sembrando sonrisas y que la gente disfrute. Los artistas no estamos solamente para satisfacer nuestras necesidades de hacer lo que nos apasiona, sino también para satisfacer un poco al público que se conecta con lo que hacemos.

-¿Cómo ha sido para ti adaptarte a la tecnología en medio de la pandemia?

Para mí ha sido una situación difícil de sobrellevar porque yo soy un artista. A mí este tema de las redes sociales y del streaming sigue siendo nuevo. Me estoy adaptando a esta mecánica de publicación de música que es sumamente acelerada. Yo me formé desde la conexión con un público presente y ahora estoy tratando de entender este sistema.

-¿Ahora el artista que no se adapta pasa de moda?

Pues, sí… si es que no se adapta, pasa. En realidad, a mí no me importa estar o no de moda, yo siento que gracias a Dios he tenido la oportunidad de construir una carrera sólida y una base que me permite vivir de mi trayectoria . Yo no espero ser un artista de moda porque yo siento que son momentos de nuestras vidas. Todo el tiempo va a salir un jovencito que no solamente sea buen artista, sino también se vea bien y que enganche a las jovencitas. Yo en este momento no espero ser un sex symbol o el galán. Al final, la adaptación va a poder tener un ritmo de consumo de música que represente la trayectoria que yo tengo.

