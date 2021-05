Leslie Shaw anuncia el lanzamiento de dos nuevas canciones

Tras el rotundo éxito que logró con “Estoy soltera”, tema que lanzó junto a Thalía y Farina, Leslie Shaw sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que, luego de varios meses de ausencia, volverá este mes con dos nuevas canciones.

Como se recuerda, su ultimo hit en colaboración la cantante mexicana se estrenó en julio de 2020, y desde allí no volvió a lanzar ningún sencillo.

Esta vez, a través de sus redes sociales, Shaw reveló que estuvo esperando la llegada del mes de mayo con muchas ansias porque trae un par de producciones que prometen causar furor.

“Sale mucha música este mes, por fin, llegó mayo. La verdad es que estaba contando los días porque mayo será un mes increíble para mí, para mi carrera. Estoy lanzando mucha música. El 7 de mayo sale ‘La culpa’ , junto a Jacob Forever, una canción que hicimos hace tres años y la teníamos ahí esperando para salir”, contó en una transmisión en vivo de Instagram.

“ Y el 21 de mayo, por mi canal de YouTube, sale ‘Sola y soltera’ junto al Prefe. Esa canción me encanta. Estoy segura de que les va a encantar. Esa canción me gusta mucho. Así que este mes, (salen) dos canciones, y (también) me están invitando varios artistas a colaborar con ellos”, mencionó la intérprete peruana.

Asimismo, explicó por qué se ausentó por tantos meses del ambiente musical.

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida y en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música, pero las cosas pasan por algo. Estuve tranquila porque sabía que iba a llegar este momento. Ha sido una prueba para mí como artista”, expresó la cantante.

