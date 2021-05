Milett Figueroa quiso dar revancha a su primera presentación en El artista del año, número musical que no obtuvo críticas positivas para la participante.

Durante la segunda emisión del programa, la modelo hizo su interpretación de “La negra tiene tumbao” de la cantante cubana Celia Cruz.

La primera en comentar su presentación fue Tilsa Lozano, quien fue severa con sus declaraciones. “Voy a decir la verdad, no me gustó. Estuviste más sexy, te sentí un poco más segura, hubo más baile, pero creo que la canción de Celia Cruz te quedó demasiado grande”, aseguró la ex modelo.

Santiago Lesmes, por el contrario, discrepó casi de inmediato con su colega. “Tener la energía, la manera y el arte que tenía Celia Cruz no se puede comparar. He visto una versión distinta a la que ha hecho Milett, ha querido darle un poquito de personalidad, y de la semana pasada a esta ha mejorado un montón. Ha creado show y yo creo que semana a semana irá creciendo”, acotó el jurado español entre los aplausos del público.

Gisella Valcárcel se sumó al comentario de Lesmes a favor de la participante. “En esta ocasión Santi estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo veo a una Milett Figueroa mejoradísima”, añadió la conductora.

La reconocida artista Denisse Dibós, por su parte, también rescató el crecimiento musical de la modelo. “Es cierto que igualar a Celia Cruz con esta canción es casi imposible, pero lo que ha hecho Milett es muy valido. Ha hecho su propia versión, muy original, completamente distinto. Has estado conectada, tu voz está creciendo. estás por un muy buen camino”, señaló la actriz.

Tras las opiniones divididas de los miembros del jurado, Milett prefirió no hacer comentario alguno y optó por retirarse del escenario agradeciendo las palabras que dirigieron.

