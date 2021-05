El artista del año: María Grazia Polanco dedica presentación a su padre

La cantante María Grazia Polanco pasa por momentos difíciles tras anunciar el fallecimiento de su padre a causa de la COVID-19, la noche del viernes 30 de abril.

Tras el deceso de su progenitor, la salsera reapareció en El artista del año dedicándole su presentación en la que cantó “Dicen que soy”.

“Son los momentos más difíciles por los que he pasado. Mi papá es mi fuerza. Sé que desde el cielo me está viendo cumplir mis sueños, de hecho este baile se lo dedicó a él, así como todos los que haga. Pero como dicen por ahí, el show debe continuar”, declaró la artista a los medios.

“Yo me he esforzado por hacerlo bien, pero claro mis energías, mi corazón, obviamente estoy triste. Tengo una pena, trato de hacer mi presentación lo mejor posible, pero las penas no se pueden ocultar, pero sé que todo esto es un proceso porque a las finales mi papá siempre va a vivir en mi corazón”, añadió María Grazia Polanco.

Semanas atrás, la cantante hizo público en El artista del año que su padre se encontraba luchando contra la COVID-19. “Quiero dedicarte esto, papá. Sé que no te lo he dicho mucho, pero te quiero mucho y quiero que te cures para decírtelo más seguido. Esto es para ti con mucho amor”, dijo en aquella ocasión

Tras esto había pedido a sus seguidores por conseguirle una cama UCI y ventilador mecánico porque tenía gran parte de sus pulmones afectados.

